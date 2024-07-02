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Rev Heads Rally (Мод меню)

Rev Heads Rally (Мод меню) 7.20

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Версия:
7.20
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Spunge Games Pty Ltd
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
358

Rev Heads Rally - это захватывающая гоночная игра в аркадном стиле, которая принесет вам невероятные соревнования и уникальных персонажей. В этой игре вы окажетесь на трассе вместе с разнообразными и эксцентричными гонщиками, каждый из которых приносит свой неповторимый стиль и личность.


Игра предлагает обширную одиночную кампанию, включающую более 20 кубковых чемпионатов, где вас ждут захватывающие гонки и борьба за первое место. Побеждая в событиях, вы сможете разблокировать новые транспортные средства, персонажей и косметические элементы для настройки вашего опыта игры.


Особенностью Rev Heads Rally является его эксцентричный дизайн персонажей и юмористическая атмосфера. В игре представлены персонажи разных стилей и профессий, добавляя разнообразие и изюминку в гоночные соревнования.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Неограниченная валюта
  • Разблокировать автомобили
  • Разблокировать костюмы
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