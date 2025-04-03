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Satisgame (Мод, Без рекламы)

Satisgame 5.4.1

Без рекламы
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Версия:
5.4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Molehole
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 672 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
380
Скриншоты
Описание

Satisgame представляет собой уникальную головоломку, идеально подходящую для тех, кто стремится к совершенству и желает найти утешение в мире порядка и гармонии. Эта игра — настоящий рай для перфекционистов, а также прекрасное средство для обретения спокойствия для каждого, кто чувствует себя утомленным и перегруженным стрессами повседневной жизни. Игра представляет собой коллекцию мини-игр, каждая из которых направлена на то, чтобы помочь игрокам расслабиться и отвлечься от повседневных проблем.


Геймплей разнообразен и включает в себя различные задачи: от упорядочивания объектов по размеру до поиска и исправления несоответствий и недочетов. Эти задания не только успокаивают, но и тренируют ум, помогая развивать внимание к деталям и логическое мышление. Игра регулярно обновляется, добавляя новые задачи и элементы, благодаря чему она продолжает привлекать новых поклонников и удерживать интерес уже существующей аудитории. Отличная графика и интуитивно понятный интерфейс делают ее идеальным выбором для всех, кто ищет качественный и полезный способ расслабления.


Информация о модах

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Скачать Satisgame (Мод, Без рекламы) 672 Мб Ссылка 2 672 Мб

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