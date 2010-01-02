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Gems of War - RPG «три в ряд» (Мод Меню)

Gems of War - RPG «три в ряд» (Мод Меню) 8.4.0

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Версия:
8.4.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
505 Games Srl
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 589 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 974
Скриншоты
Описание

Gems of War Match 3 RPG - Погрузитесь в мир приключений, когда вы собираете героев со всего мира и сражаетесь с врагами с помощью головоломки. Открывайте новые империи, чтобы завоевывать королевства и собирать сотни войск. Присоединяйтесь к войне и начните свое путешествие, чтобы стать легендой головоломки уже сегодня! Решайте интересные головоломки три в ряд, собирайте отряд героев из более чем 300+ персонажей.


Информация о модах

1. Меню

2. Атака игнорирует защиту

3. Высокий урон (навык + череп)

4. Высокий урон навыка

5. Навык готов после объединения маны

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Скачать Gems of War - RPG «три в ряд» (Мод Меню) v8.4.0 MOD APK

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Скачать Gems of War - RPG «три в ряд» (Мод Меню) 589 Мб Ссылка 2 589 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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