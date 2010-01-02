Описание

Gems of War Match 3 RPG - Погрузитесь в мир приключений, когда вы собираете героев со всего мира и сражаетесь с врагами с помощью головоломки. Открывайте новые империи, чтобы завоевывать королевства и собирать сотни войск. Присоединяйтесь к войне и начните свое путешествие, чтобы стать легендой головоломки уже сегодня! Решайте интересные головоломки три в ряд, собирайте отряд героев из более чем 300+ персонажей.