Версия:
8.4.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
505 Games Srl
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 589 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 974
Описание
Gems of War Match 3 RPG - Погрузитесь в мир приключений, когда вы собираете героев со всего мира и сражаетесь с врагами с помощью головоломки. Открывайте новые империи, чтобы завоевывать королевства и собирать сотни войск. Присоединяйтесь к войне и начните свое путешествие, чтобы стать легендой головоломки уже сегодня! Решайте интересные головоломки три в ряд, собирайте отряд героев из более чем 300+ персонажей.
Информация о модах
1. Меню
2. Атака игнорирует защиту
3. Высокий урон (навык + череп)
4. Высокий урон навыка
5. Навык готов после объединения маны
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