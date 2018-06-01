Match Hit (Мод, Много денег) - Увлекательная игра в новом формате. Игра сочетает в себе сразу несколько жанров, путешествуйте по улицам большого мегаполиса и встречайте разных противников, а именно - бандиты, алкаши, преступники и тд. Наносите точные удары решая не сложные головоломки три в ряд. Покажите им свою силу и не дайте себя победить.

Ваш удар будет зависеть от комбинации и элементов расположенных на игровом поле, соединяйте три и более элементов чтобы нанести сокрушающий удар по своему противнику.