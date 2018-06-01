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Match Hit (Мод, Много денег)

Match Hit (Мод, Много денег) 1.6.18

9
3
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames
Версия:
1.6.18
Категория:
Головоломки / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 58 Мб
id приложения:
com.combo.matcher
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
9
Комментарии:
0
Просмотров:
3 647

Match Hit (Мод, Много денег) - Увлекательная игра в новом формате. Игра сочетает в себе сразу несколько жанров, путешествуйте по улицам большого мегаполиса и встречайте разных противников, а именно - бандиты, алкаши, преступники и тд. Наносите точные удары решая не сложные головоломки три в ряд. Покажите им свою силу и не дайте себя победить.

Ваш удар будет зависеть от комбинации и элементов расположенных на игровом поле, соединяйте три и более элементов чтобы нанести сокрушающий удар по своему противнику.


Скриншоты

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Скачать Match Hit (Мод, Много денег) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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