android-1.ru / Игры / Головоломки / Family Hotel: Romantic story decoration match 3 (Мод, Бесплатные покупки)
Family Hotel: Romantic story decoration match 3 (Мод, Бесплатные покупки)

Family Hotel: Romantic story decoration match 3 (Мод, Бесплатные покупки) 10.15

27
10
Скачать (170 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PlayFlock
Версия:
10.15
Категория:
Головоломки / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 170 Мб
id приложения:
com.playflock.family.hotel.story.home.mansion.puzzle.garden.decoration
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
27
Комментарии:
3
Просмотров:
24 395

Family Hotel: Romantic story decoration match 3 (Мод, Бесплатные покупки) - Любовь, семья и тайна! Сопоставьте, сопоставьте, сопоставьте, чтобы открыть историю и потенциальный матч вашей мечты.С точки зрения тональности, я подумал, что это действительно интересное сочетание хорошего игрового процесса, забавных побочных миссий и немного загадочности. Мне интересно, что вы обычно не видите вместе», — сказал Джош Ларсон из Now-Gamer. Помогите влюбленным, переживающим трудности в браке, найти свою настоящую историю в захватывающем высококачественном приключении в жанре «три в ряд».


Находите красочных персонажей и узнавайте их истории, пока они общаются с вами на ходу! Постройте лучшую жизнь для своей семьи и попробуйте эту удивительную игру «три в ряд»! Вам придется использовать навыки тайм-менеджмента, стратегию и находчивость, чтобы достичь своей цели в этой захватывающей игре. Это потрясающая игра с огромным шармом, развлекательной ценностью и реиграбельностью», — сказал Бен МакЭлрой из Gameside. «Я получаю огромное удовольствие от этой игры». Исследуйте мир семейного отеля уже сегодня!


Скриншоты

Информация о модах

1. Бесплатные покупки с использованием монет // Просто купите вещи, и монеты станут отрицательными, но все еще работают

2. Бесплатные покупки с использованием ключей // Просто купите вещи, и ключи станут отрицательными, но все равно работают

3. Неограниченное количество жизней

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Family Hotel: Romantic story decoration match 3 (Мод, Бесплатные покупки) 10.15 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Family Hotel: Romantic story decoration match 3 (Мод, Бесплатные покупки)
170 Мб
Ссылка 2
170 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Blocky Farm (Мод, много денег)
Blocky Farm (Мод, много денег)
Версия: 1.2.95
Клуб Романтики - Мои Истории (Мод, Бесплатный выбор)
Клуб Романтики - Мои Истории (Мод, Бесплатный выбор)
Версия: 1.0.30410
Мой говорящий Том (Мод, Много денег)
Мой говорящий Том (Мод, Много денег)
Версия: 8.2.1.5023
Tap Tap Fish - AbyssRium (Мод, Бесплатные покупки)
Tap Tap Fish - AbyssRium (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.72.0
Dumb Ways to Die Original (Мод, много монет)
Dumb Ways to Die Original (Мод, много монет)
Версия: 36.1.28
Ферма Бесплатно с Барашками (Мод, много денег)
Ферма Бесплатно с Барашками (Мод, много денег)
Версия: 4.18
Township - Город и Ферма (Мод, много денег)
Township - Город и Ферма (Мод, много денег)
Версия: 19.0.1
Restaurant Renovation (Мод, Много звёзд)
Restaurant Renovation (Мод, Много звёзд)
Версия: 3.2.26

Отзывы о Family Hotel: Romantic story decoration match 3 (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (3)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Гость сергей
Гость сергей 21 марта 2024 12:46
Понял, в чем причина.При клике на строку уровня,вместо подключения появляется табличка"нет связи с сервером".После 11 обновления та же
история.
0
Ответить
Гость сергей
Гость сергей 18 марта 2024 11:24
Обновление установилось,но новых глав не появилось....
Кто-нибудь знает почему!?
0
Ответить
Фарух
Фарух 8 ноября 2023 02:23
Еще бы добавить без рекламы и все супер
+1
Ответить