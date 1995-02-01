Blocky Farm (Мод, много денег) 1.2.95
Blocky Farm (Мод, много денег) - Управляй собственной мини-фермой, заботься о своих домашних животных, меняй их образы и получай взамен любовь. Продавай свои продукты в городе, садись за руль трактора и вези свою продукцию и заводи новых друзей.
Ты сможешь соревноваться с другими фермерами, принимай участие в глобальных событиях.
Красивая 3D графика очарует вас, посмотрите на весь живой мир!
Используйте автономный режим игры, очень плавный геймплей.
1. Неограниченное количество драгоценных камней
2. Неограниченное количество монет (покупка за драгоценные камни)
Из-за некоторых изменений на игровом сервере все старые учетные записи помечаются как модифицированные. Вы все еще можете играть со старой учетной записью, используя этот мод, но вы не можете играть на официальной версии.
Аккаунты, созданные с использованием обновленного мода, безопасны
Скачать Blocky Farm (Мод, много денег) 1.2.95 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство