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Blocky Farm (Мод, много денег)

Blocky Farm (Мод, много денег) 1.2.95

9
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Jet Toast
Версия:
1.2.95
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Требуется места:
≈ 87 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
9
Комментарии:
0
Просмотров:
2 857

Blocky Farm (Мод, много денег) - Управляй собственной мини-фермой, заботься о своих домашних животных, меняй их образы и получай взамен любовь. Продавай свои продукты в городе, садись за руль трактора и вези свою продукцию и заводи новых друзей.

Ты сможешь соревноваться с другими фермерами, принимай участие в глобальных событиях.

Красивая 3D графика очарует вас, посмотрите на весь живой мир!

Используйте автономный режим игры, очень плавный геймплей.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество драгоценных камней

2. Неограниченное количество монет (покупка за драгоценные камни)

Из-за некоторых изменений на игровом сервере все старые учетные записи помечаются как модифицированные. Вы все еще можете играть со старой учетной записью, используя этот мод, но вы не можете играть на официальной версии.

Аккаунты, созданные с использованием обновленного мода, безопасны

 Теги темы: Много денег

Скачать Blocky Farm (Мод, много денег) 1.2.95 взлом

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Скачать Blocky Farm (Мод, много денег)
87 Мб
Ссылка 2
87 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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