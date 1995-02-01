Blocky Farm (Мод, много денег) - Управляй собственной мини-фермой, заботься о своих домашних животных, меняй их образы и получай взамен любовь. Продавай свои продукты в городе, садись за руль трактора и вези свою продукцию и заводи новых друзей.

Ты сможешь соревноваться с другими фермерами, принимай участие в глобальных событиях.

Красивая 3D графика очарует вас, посмотрите на весь живой мир!

Используйте автономный режим игры, очень плавный геймплей.