"Ферма Бесплатно с Барашками" - это увлекательная игра, которая позволяет вам отправиться на дачу и стать настоящим фермером. В игре вам предстоит заниматься управлением своим садом, выращивать разные виды культур, такие как пшеница, картофель, фрукты, ягоды и цветы, и собирать новый урожай каждый день. Вы также сможете приготовить сотни различных блюд, следуя разнообразным рецептам, и создавать самые вкусные блюда.





Игра имеет яркую и динамичную атмосферу, что делает ее захватывающей для игроков. Сюжет игры связан с историей тети Мэй, владельцем известного ресторана в городе, которая решает вернуться на свою ферму после 20 лет отсутствия. Ферма была заброшена и нуждается в восстановлении. Тетя Мэй хочет развивать ферму и делиться радостью с другими людьми. Вам предстоит помочь тете Мэй в восстановлении фермы, выращивании культур, приготовлении разнообразных блюд и деловом управлении, чтобы сделать ферму успешной и процветающей.



