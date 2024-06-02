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Ферма Бесплатно с Барашками (Мод, много денег)

Ферма Бесплатно с Барашками (Мод, много денег) 4.18

8
1
Скачать (144 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
foranj
Версия:
4.18
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 144 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
4 463

"Ферма Бесплатно с Барашками" - это увлекательная игра, которая позволяет вам отправиться на дачу и стать настоящим фермером. В игре вам предстоит заниматься управлением своим садом, выращивать разные виды культур, такие как пшеница, картофель, фрукты, ягоды и цветы, и собирать новый урожай каждый день. Вы также сможете приготовить сотни различных блюд, следуя разнообразным рецептам, и создавать самые вкусные блюда.


Игра имеет яркую и динамичную атмосферу, что делает ее захватывающей для игроков. Сюжет игры связан с историей тети Мэй, владельцем известного ресторана в городе, которая решает вернуться на свою ферму после 20 лет отсутствия. Ферма была заброшена и нуждается в восстановлении. Тетя Мэй хочет развивать ферму и делиться радостью с другими людьми. Вам предстоит помочь тете Мэй в восстановлении фермы, выращивании культур, приготовлении разнообразных блюд и деловом управлении, чтобы сделать ферму успешной и процветающей.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Видео о награде за высокое количество драгоценных камней

Важно: включите, когда видео загружается, отключите, когда у вас есть награда.

МОД 2

  • Деньги увеличиваются, когда они потрачены!



 Теги темы: Много денег

Скачать Ферма Бесплатно с Барашками (Мод, много денег) 4.18 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
144 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
144 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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