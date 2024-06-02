Ферма Бесплатно с Барашками (Мод, много денег) 4.18
"Ферма Бесплатно с Барашками" - это увлекательная игра, которая позволяет вам отправиться на дачу и стать настоящим фермером. В игре вам предстоит заниматься управлением своим садом, выращивать разные виды культур, такие как пшеница, картофель, фрукты, ягоды и цветы, и собирать новый урожай каждый день. Вы также сможете приготовить сотни различных блюд, следуя разнообразным рецептам, и создавать самые вкусные блюда.
Игра имеет яркую и динамичную атмосферу, что делает ее захватывающей для игроков. Сюжет игры связан с историей тети Мэй, владельцем известного ресторана в городе, которая решает вернуться на свою ферму после 20 лет отсутствия. Ферма была заброшена и нуждается в восстановлении. Тетя Мэй хочет развивать ферму и делиться радостью с другими людьми. Вам предстоит помочь тете Мэй в восстановлении фермы, выращивании культур, приготовлении разнообразных блюд и деловом управлении, чтобы сделать ферму успешной и процветающей.
МОД 1
- Видео о награде за высокое количество драгоценных камней
Важно: включите, когда видео загружается, отключите, когда у вас есть награда.
МОД 2
- Деньги увеличиваются, когда они потрачены!
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