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Township - Город и Ферма (Мод, много денег)

Township - Город и Ферма (Мод, много денег) 25.0.1

89
38
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Версия:
25.0.1
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Playrix
Категория:
Стратегии / Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 147 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
113 625
Скриншоты
Описание

Постройте свой собственный город, а затем поделитесь им со всем миром, чтобы вырастить процветающее сообщество!


Township — это бесплатный игра, в котором вы берете на себя роль фермера. Обрабатывайте свою землю, выращивайте новые культуры и продавайте их с прибылью, чтобы построить свое сообщество и расширяться в мире. Вы можете легко создавать миры и делиться ими со всеми, кто играет в Township, или делиться мирами, уже созданными другими игроками.


Спокойный, расслабляющий и веселый – что может не нравиться! Desire:скачайте APK-файл Township Mod APK из Google Play прямо сейчас и изучите этот бесплатный мод уже сегодня! Теперь в Google Play скачайте и наслаждайтесь Township Mod APK – Постройте город фантазий! Затем продавайте вещи, сделанные из сельскохозяйственной продукции, чтобы помочь развитию своего сообщества!


Информация о модах

Бесконечные деньги


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 Теги темы: Много денег, Для детей

Скачать Township - Город и Ферма (Мод, много денег) v25.0.1 MOD APK

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Скачать Township - Город и Ферма (Мод, много денег) 147 Мб Ссылка 2 147 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Township - Город и Ферма (Мод, много денег)


Комментарии (9)
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Арсен Баюнц
Арсен Баюнц 31 марта 2024 12:51
Паша, Бан прилетит
0
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Галина
Галина 29 октября 2023 08:58
Не открывается(
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 сентября 2023 19:35
Максим,
удалите старую версию и попробуйте
+1
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Максим
Максим 7 сентября 2023 12:15
Приложение не установлено, так как конфликтует с другим пакетом пишет
+4
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Карина
Карина 30 июля 2023 19:23
Паша, да забанят
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 июля 2023 00:29
Паша, Возможно, будьте аккуратнее
+3
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Паша
Паша 5 июля 2023 16:02
Я установил игру и мод работает , но я не могу по своему желанию включать или отключать мод , просто хотел уточнить если деньги у меня будут при расходах накапливается и они не уменьшаются есть ли вероятность что меня забанят ?
Можете ответить Пожалуйста
+5
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 24 марта 2023 20:29
Да игра не устанавливается
-5
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Светлана
Светлана 30 мая 2021 11:58
Она загружается но на телефон не устаноавлевается в чем дело? Или все что вы пишите это развод  у меня телефон андроид хонор 20  что можете сказать в ответ жду вашего ответа. 
+12
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