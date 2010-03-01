Описание

Постройте свой собственный город, а затем поделитесь им со всем миром, чтобы вырастить процветающее сообщество!





Township — это бесплатный игра, в котором вы берете на себя роль фермера. Обрабатывайте свою землю, выращивайте новые культуры и продавайте их с прибылью, чтобы построить свое сообщество и расширяться в мире. Вы можете легко создавать миры и делиться ими со всеми, кто играет в Township, или делиться мирами, уже созданными другими игроками.





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