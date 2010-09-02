Версия:
2.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
mobirix
Категория:
Обновлено:
Вчера, 17:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
21 307
Описание
Mobirix теперь уже не слишком странное имя для игрового сообщества. Благодаря горячим продуктам, созданным компанией, Mobirix стал опытным стариком простых и легких развлечений. Название игры всегда удовлетворяет большинство развлекательных потребностей игроков. Хотя игра не такая тяжелая, как многие блокбастеры, игры виртуальной реальности, результатов она приносит не меньше, чем блокбастеры.
А рыболовный крючок - один из главных козырей Мобирикса. Fishing Hook - второй продукт после успеха его предшественника Fishing Hook. Несмотря на то, что она была выпущена некоторое время назад, очарование игры не показало признаков упадка. Обладая стилем рыбалки на пикнике, игроки будут рады подтвердить свою рыбалку.
Информация о модах
много денег
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