Potion Punch 2: Fantasy Cooking Adventures (Мод, Много денег) - Вас ждёт новое кулинарное приключение, Лира - главная героиня всей игры, присоединяйся к этому молодому Алхимику в волшебном квесте. Управляй сетью магазинчиков, кафе, ресторанов где собраны волшебные предметы и вещества со всего мира. Путешествуй по миру и используй новую тактику игры на каждой локации.

Совмещай разный ингредиенты для получения волшебных вещей или еды, осваивайте свежие игровые тактики. Призови легендарных героев, используй их силы для преодоления сложнейших уровней. Ты сможешь сыграть в offline режиме, потеряешь ежедневные награды и не более.