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Minecraft Earth (Мод, Patched)

Minecraft Earth (Мод, Patched) 0.33.0

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9
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Версия:
0.33.0
Требования:
Android 8.0 и выше
Разработчик:
Mojang
Категория:
Без интернета / На русском / Приключения / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 294

Minecraft Earth - это захватывающая игра в дополненной реальности, где геймеры могут погрузиться в уникальный цифровой мир, окружающий их в реальном времени. Здесь каждый имеет возможность создавать, строить и исследовать вместе с другими игроками.


Одним из самых захватывающих аспектов игры является возможность участвовать в увлекательных строительных мероприятиях, используя дополненную реальность. Вы можете создавать различные конструкции и сооружения, которые соответствуют размерам реального мира, взаимодействуя с окружающей средой в уникальных и творческих способах.


Кроме того, ваш персонаж в Minecraft Earth будет чрезвычайно интерактивным. Вы сможете взаимодействовать с ним, давая команды действий, которые он будет выполнять в реальном времени. Например, вы можете попросить своего персонажа помахать рукой или выполнить другие действия, которые добавят реалистичности вашему виртуальному опыту.


Скриншоты

Информация о модах
  • Нет проверки Лицензии
 Теги темы: Patched

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Скачать Minecraft Earth (Мод, Patched) 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

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