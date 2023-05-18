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Zombie Gunship Survival (Мод, Много патронов)

Zombie Gunship Survival (Мод, Много патронов) 1.7.4

39
8
Скачать (830 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Flaregames
Версия:
1.7.4
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 830 Мб
id приложения:
com.flaregames.zgs
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
39
Комментарии:
4
Просмотров:
42 584

Zombie Gunship Survival представляет собой захватывающую смесь стрелялки и стратегической игры, где игроки берут на себя роль пилота вооруженного самолета в постапокалиптическом мире. Ваша основная задача — поддерживать команду на земле, состоящую из военных и ИИ-персонажей, которые проникают в зараженные районы для выполнения миссий. Миссии эти чреваты высоким риском, ведь каждый раз вам придется сталкиваться с толпами кровожадных зомби, угрожающих любому, кто окажется в их поле зрения.


В этой игре вы сможете воспользоваться различными видами оружия и улучшениями для вашего самолета, чтобы максимально эффективно защищать своих товарищей на земле. Стратегическое планирование и своевременное применение огневой поддержки критически важны для успешного выполнения миссий. Вы будете не только отстреливать зомби, но и создавать убежища, управлять ресурсами и обеспечивать безопасность команды.


Zombie Gunship Survival разворачивается в мире, где оружие и боеприпасы перевозятся на кораблях, которые также могут быть заражены. В одной из миссий вы обнаруживаете, что ваши товарищи по команде оказались в ловушке среди зомби.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченный боезапас (без перегрева)
  • Тупые враги

Мод 2

  • Неограниченный боезапас (без перегрева)



 Теги темы: Много патронов, Зомби, Шутер, Встроенный кэш

Скачать Zombie Gunship Survival (Мод, Много патронов) 1.7.4 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 830 Мб MOD V2 830 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 830 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 830 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Zombie Gunship Survival (Мод, Много патронов)


Комментарии (4)
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Гость Роман
Гость Роман 26 ноября 2023 08:10
Сделайте и на золото мод
0
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Aboba
Aboba 23 июня 2023 11:41
Обновите пж
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 18 мая 2023 13:55
Grimm,
Здравствуйте, спасибо за отзыв, мы лично не создаем моды, но разработчик быть может что-то сделает)
+6
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Grimm
Grimm 18 мая 2023 13:28
Здравствуйте, уважаемые Администраторы сайта, Ваш мод, что надо, работает хорошо вопросов нет, однако у меня есть одна просьба, не могли бы Вы добавить в мод опцию отключать таймер или как-то подгонять дебилов - солдат, они ходят так, как будто в штаны нагадили, в некоторых миссиях эти козлы реально не успевают обыскивать здания, суть миссии в том, чтобы охранять этих уродов от зомбаков и все, а вот зачем разработчики поставили таймер на обыск - это вообще бред какой-то, а вот сама игруха особенно с модом нормуль. С наилучшими Вам пожеланиями, пользователь Grimm, спасибо!!! :-)
+3
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