Zombie Gunship Survival (Мод, Много патронов) 1.7.4
Zombie Gunship Survival представляет собой захватывающую смесь стрелялки и стратегической игры, где игроки берут на себя роль пилота вооруженного самолета в постапокалиптическом мире. Ваша основная задача — поддерживать команду на земле, состоящую из военных и ИИ-персонажей, которые проникают в зараженные районы для выполнения миссий. Миссии эти чреваты высоким риском, ведь каждый раз вам придется сталкиваться с толпами кровожадных зомби, угрожающих любому, кто окажется в их поле зрения.
В этой игре вы сможете воспользоваться различными видами оружия и улучшениями для вашего самолета, чтобы максимально эффективно защищать своих товарищей на земле. Стратегическое планирование и своевременное применение огневой поддержки критически важны для успешного выполнения миссий. Вы будете не только отстреливать зомби, но и создавать убежища, управлять ресурсами и обеспечивать безопасность команды.
Zombie Gunship Survival разворачивается в мире, где оружие и боеприпасы перевозятся на кораблях, которые также могут быть заражены. В одной из миссий вы обнаруживаете, что ваши товарищи по команде оказались в ловушке среди зомби.
Мод 1
- МОД МЕНЮ
- Неограниченный боезапас (без перегрева)
- Тупые враги
Мод 2
- Неограниченный боезапас (без перегрева)
Скачать Zombie Gunship Survival (Мод, Много патронов) 1.7.4 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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