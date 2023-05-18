Zombie Gunship Survival представляет собой захватывающую смесь стрелялки и стратегической игры, где игроки берут на себя роль пилота вооруженного самолета в постапокалиптическом мире. Ваша основная задача — поддерживать команду на земле, состоящую из военных и ИИ-персонажей, которые проникают в зараженные районы для выполнения миссий. Миссии эти чреваты высоким риском, ведь каждый раз вам придется сталкиваться с толпами кровожадных зомби, угрожающих любому, кто окажется в их поле зрения.





В этой игре вы сможете воспользоваться различными видами оружия и улучшениями для вашего самолета, чтобы максимально эффективно защищать своих товарищей на земле. Стратегическое планирование и своевременное применение огневой поддержки критически важны для успешного выполнения миссий. Вы будете не только отстреливать зомби, но и создавать убежища, управлять ресурсами и обеспечивать безопасность команды.





Zombie Gunship Survival разворачивается в мире, где оружие и боеприпасы перевозятся на кораблях, которые также могут быть заражены. В одной из миссий вы обнаруживаете, что ваши товарищи по команде оказались в ловушке среди зомби.