Robbery Bob 2 - это захватывающая игра, в которой вы вновь окажетесь в роли Великого Разбойника, готового осуществить новую серию афер и краж. Это обновленное продолжение привносит множество новых элементов и улучшений, чтобы сделать игровой процесс еще интереснее и захватывающе.





В этой игре вы встретите Великого Разбойника, который обладает как глупостью, так и хитростью, что делает его персонажем еще более привлекательным и веселым. Вас ждут новые приключения, новый сюжет и новые возможности для кражи. Вы снова будете сталкиваться с охранниками, охраняющими деньги и ценности, и вам придется использовать свою ловкость и хитрость, чтобы проникнуть в запретные места и украсть желаемое. Каждый уровень предлагает новые испытания и задачи, которые требуют от вас стратегии и тактики.





Robbery Bob 2 также предлагает нового персонажа, новые комиксы и наряды, которые добавляют разнообразие в игровой процесс и позволяют вам настроить внешний вид Великого Разбойника под свой вкус.