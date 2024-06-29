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Zombie Hunter: Выжить в Апокалипсис (Мод, Много денег)

Zombie Hunter: Выжить в Апокалипсис (Мод, Много денег) 3.0.78

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7
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Версия:
3.0.78
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Genera Games
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
15 283

В Zombie Hunter, игроки сталкиваются с захватывающим и интенсивным миром, где зомби превосходят людей по численности и представляют постоянную угрозу. Этот мир — темное и опасное место, где зомби скрываются в тени, готовые напасть в любой момент, как днем, так и ночью. Земля опустошена этими существами, и остановить их кажется невозможным.


Игроки в "Zombie Hunter" берут на себя роль великого спасителя, единственной надежды человечества на спасение от зомби-апокалипсиса. Эта роль накладывает на них большую ответственность и предоставляет возможность демонстрировать свои навыки и отвагу в борьбе с безжалостными врагами.


Игра характеризуется кровопролитными сражениями и столкновениями между двумя совершенно разными силами — выжившими людьми и армией зомби. Игрокам предстоит применять различное оружие и стратегии, чтобы выжить в этом мире, полном опасностей и врагов.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег, Зомби, Выживание

Скачать Zombie Hunter: Выжить в Апокалипсис (Мод, Много денег) 3.0.78 взлом

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Скачать Zombie Hunter: Выжить в Апокалипсис (Мод, Много денег) 57 Мб Ссылка 2 57 Мб

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