В Zombie Hunter, игроки сталкиваются с захватывающим и интенсивным миром, где зомби превосходят людей по численности и представляют постоянную угрозу. Этот мир — темное и опасное место, где зомби скрываются в тени, готовые напасть в любой момент, как днем, так и ночью. Земля опустошена этими существами, и остановить их кажется невозможным.





Игроки в "Zombie Hunter" берут на себя роль великого спасителя, единственной надежды человечества на спасение от зомби-апокалипсиса. Эта роль накладывает на них большую ответственность и предоставляет возможность демонстрировать свои навыки и отвагу в борьбе с безжалостными врагами.





Игра характеризуется кровопролитными сражениями и столкновениями между двумя совершенно разными силами — выжившими людьми и армией зомби. Игрокам предстоит применять различное оружие и стратегии, чтобы выжить в этом мире, полном опасностей и врагов.