PewDiePie Tuber Simulator - это захватывающая игра, предоставляющая вам уникальную возможность стать виртуальным интернет-знаменитостью. В этой игре вы начинаете с небольшого видеоканала и постепенно развиваетесь, стремясь стать самым популярным Tuber'ом в виртуальном мире. Выбирайте темы для своих видеороликов, улучшайте оборудование и привлекайте аудиторию своим контентом.





Одним из ключевых аспектов игры является возможность улучшать ваше оборудование и декорировать свою студию, что помогает привлекать больше подписчиков и увеличивать прибыль. Вы также можете соревноваться с другими игроками в рейтинговых списках, чтобы определить, кто из вас является лучшим Tuber'ом. Весь игровой процесс создан в духе юмора и иронии, что делает игру ещё более привлекательной.