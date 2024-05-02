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PewDiePies Tuber Simulator (Мод, много денег)

PewDiePies Tuber Simulator (Мод, много денег) 2.30.0

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2
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Версия:
2.30.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Outerminds Inc.
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Симуляторы / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 220 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 996

PewDiePie Tuber Simulator - это захватывающая игра, предоставляющая вам уникальную возможность стать виртуальным интернет-знаменитостью. В этой игре вы начинаете с небольшого видеоканала и постепенно развиваетесь, стремясь стать самым популярным Tuber'ом в виртуальном мире. Выбирайте темы для своих видеороликов, улучшайте оборудование и привлекайте аудиторию своим контентом.


Одним из ключевых аспектов игры является возможность улучшать ваше оборудование и декорировать свою студию, что помогает привлекать больше подписчиков и увеличивать прибыль. Вы также можете соревноваться с другими игроками в рейтинговых списках, чтобы определить, кто из вас является лучшим Tuber'ом. Весь игровой процесс создан в духе юмора и иронии, что делает игру ещё более привлекательной.


Скриншоты

Информация о модах

  • Бесконечные деньги;
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать PewDiePies Tuber Simulator (Мод, много денег) 2.30.0 взлом

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Скачать PewDiePies Tuber Simulator (Мод, много денег) 220 Мб Ссылка 2 220 Мб

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