Описание

Pou - это увлекательная игра, в которой вам предстоит заботиться о милом виртуальном питомце. У вас есть все необходимое, чтобы ухаживать за своим Pou: кормите его, купайте, играйте с ним и наблюдайте, как он растет. Наслаждайтесь разнообразием нарядов и настроек, чтобы сделать вашего питомца уникальным и неповторимым.





В Pou вам предстоит выполнять множество задач. Кормите и ухаживайте за своим питомцем, следите за его здоровьем и настроением. Играйте в разнообразные мини-игры в игровой комнате, чтобы зарабатывать монеты. Экспериментируйте с зельями в лаборатории, чтобы открывать новые возможности. Настраивайте внешний вид вашего Pou, меняйте его наряды, шапки и очки, а также обои в каждой комнате, чтобы создать уютный и стильный дом.





Разблокируйте достижения и специальные предметы, посетите друзей и играйте с ними. Разговаривайте с вашим Pou, чтобы он стал вашим настоящим другом. Станьте лучшим хозяином и наслаждайтесь всеми аспектами заботы о своем виртуальном питомце в Pou!



