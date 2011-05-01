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Pou (Мод, много монет)

Pou (Мод, много монет) 1.4.123

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Версия:
1.4.123
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Zakeh Ltd
Категория:
Казуальные / Без интернета / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 859
Скриншоты
Описание

Pou - это увлекательная игра, в которой вам предстоит заботиться о милом виртуальном питомце. У вас есть все необходимое, чтобы ухаживать за своим Pou: кормите его, купайте, играйте с ним и наблюдайте, как он растет. Наслаждайтесь разнообразием нарядов и настроек, чтобы сделать вашего питомца уникальным и неповторимым.


В Pou вам предстоит выполнять множество задач. Кормите и ухаживайте за своим питомцем, следите за его здоровьем и настроением. Играйте в разнообразные мини-игры в игровой комнате, чтобы зарабатывать монеты. Экспериментируйте с зельями в лаборатории, чтобы открывать новые возможности. Настраивайте внешний вид вашего Pou, меняйте его наряды, шапки и очки, а также обои в каждой комнате, чтобы создать уютный и стильный дом.


Разблокируйте достижения и специальные предметы, посетите друзей и играйте с ними. Разговаривайте с вашим Pou, чтобы он стал вашим настоящим другом. Станьте лучшим хозяином и наслаждайтесь всеми аспектами заботы о своем виртуальном питомце в Pou!



Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Pou (Мод, много монет) v1.4.123 MOD APK

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Скачать Pou (Мод, много монет) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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