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The Sims FreePlay (Мод, Много денег)

The Sims FreePlay (Мод, Много денег) 5.85.0

64
7
Скачать (55 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ELECTRONIC ARTS
Версия:
5.85.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 55 Мб
id приложения:
com.ea.games.simsfreeplay_row
Русский язык:
Есть
Лайков:
64
Комментарии:
3
Просмотров:
36 688

The Sims™ FreePlay - это удивительная игра, которая открывает перед вами бесконечные возможности виртуальной жизни. Здесь вы можете создать своего сима и отправиться в захватывающее приключение, где сможете осуществить все свои мечты и фантазии.


В этом захватывающем мире вы сможете выбрать своего специального персонажа и отправиться в город, где ждут вас увлекательные возможности. Вы сможете погрузиться в совершенно новую жизнь, освободившись от повседневной рутины. Создайте свою семью, заведите новых друзей и развивайте свои отношения.


У вас будет множество вариантов для развития и процветания. Постепенно развивайте свою карьеру, открывайте новые возможности и стремитесь к успеху. Вы сможете развивать город, создавая уникальные здания и достопримечательности, чтобы сделать его лучшим местом для жизни.


В The Sims™ FreePlay у вас будет возможность управлять каждым аспектом жизни своих симов. Вы сможете выбрать их внешний вид, оформить их дома и украсить их в соответствии с вашими предпочтениями. Благодаря разнообразным заданиям и целям, вы сможете погрузиться в захватывающий игровой процесс и создать свою собственную уникальную историю. Игра предлагает простой и интуитивно понятный геймплей, который создает расслабляющую атмосферу и подходит для игры в течение долгого времени. Здесь вы сможете наслаждаться жизнью вашего сима, воплощая все свои фантазии и идеи.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченные деньги/LP

МОД 2

  • Бесконечные деньги и очки образа жизни
  • VIP-функции разблокированы


 Теги темы: Много денег

Скачать The Sims FreePlay (Мод, Много денег) 5.85.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
55 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
55 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о The Sims FreePlay (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Atom 404
Atom 404 5 мая 2022 12:03
Все работает, спасибо.
-1
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администратоль
администратоль 9 марта 2022 18:24
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может   зайди 3 или 9 дней будит вип
-1
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Виктория
Виктория 6 мая 2021 06:52
Здравствуйте, в новом обновлении у меня нет очков вип, с чем это может быть связано?
+9
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