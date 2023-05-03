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Stick War: Legacy (Мод, Бесплатные покупки)

Stick War: Legacy (Мод, Бесплатные покупки) 2023.5.318

1093
144
Скачать (480 Мб)
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Версия:
2023.5.318
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Max Games Studios
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 480 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
126 904

Stick War: Legacy Mod Apk — это популярная и захватывающая видеоигра, доступная для онлайн-игры. Она станет отличным способом провести время, играя на своем телефоне. Эта увлекательная головоломка с фигурками из палочек считается одной из самых уникальных и захватывающих. Вместе мы сможем создать мощные отряды и полностью использовать золотые ресурсы, которые они добывают. Постройте свою армию и приведите ее к победе над противниками. Управляйте каждым юнитом и стратегически планируйте свои действия.


Stick War: Legacy Mod Apk предлагает вам новейшее и удивительное развлекательное пространство, которое станет настоящим центром вашего внимания. Примите вызов и окунитесь в захватывающий мир этой игры. Узнайте, каково это быть вождем и сражаться за победу.


Приходите и присоединяйтесь к миллионам игроков, которые уже наслаждаются этой невероятной игрой. У вас есть все необходимое, чтобы стать настоящим стратегом и достичь славы в ней. Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории и доказать свои лидерские способности.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Бесплатный магазин
  • Высокий уровень урона
  • Увеличен майнинг золота


MOD V2


  • Неограниченное количество драгоценных камней


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Скачать Stick War: Legacy (Мод, Бесплатные покупки) 2023.5.318 взлом

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MOD V1 480 Мб MOD V2 480 Мб Ссылка (MOD V1) 480 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 480 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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