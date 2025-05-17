TerraGenesis (Unlocked/мод меню) 6.36
Изменяй планеты, управляй биосферами и покори Вселенную кликом
TerraGenesis: эволюция планет — это научно обоснованный симулятор колонизации, где ты терраформируешь миры, используя реальные данные NASA. Каждые пять минут — это настройка атмосферы, контроль за ресурсами и балансирование биосферы на грани выживания. Одна ошибка — и планета тебя отвергнет.
Исследуй космос, развивай новые цивилизации, управляй колониями в режиме глобального кликера. В твоих руках — Солнечная система, вымышленные миры и даже планеты с инопланетными жителями. Меняй климат, строй города, адаптируй флору и фауну. Чем дальше ты зайдёшь, тем сложнее станет контролировать эволюцию. Готов стать творцом в масштабах галактики?
Много денег
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.