Описание

TerraGenesis: эволюция планет — это научно обоснованный симулятор колонизации, где ты терраформируешь миры, используя реальные данные NASA. Каждые пять минут — это настройка атмосферы, контроль за ресурсами и балансирование биосферы на грани выживания. Одна ошибка — и планета тебя отвергнет.





Исследуй космос, развивай новые цивилизации, управляй колониями в режиме глобального кликера. В твоих руках — Солнечная система, вымышленные миры и даже планеты с инопланетными жителями. Меняй климат, строй города, адаптируй флору и фауну. Чем дальше ты зайдёшь, тем сложнее станет контролировать эволюцию. Готов стать творцом в масштабах галактики?