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TerraGenesis (Unlocked/мод меню)

TerraGenesis (Unlocked/мод меню) 6.36

Изменяй планеты, управляй биосферами и покори Вселенную кликом
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Версия:
6.36
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tilting Point
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:48
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 139 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12 531
Скриншоты
Описание

TerraGenesis: эволюция планет — это научно обоснованный симулятор колонизации, где ты терраформируешь миры, используя реальные данные NASA. Каждые пять минут — это настройка атмосферы, контроль за ресурсами и балансирование биосферы на грани выживания. Одна ошибка — и планета тебя отвергнет.


Исследуй космос, развивай новые цивилизации, управляй колониями в режиме глобального кликера. В твоих руках — Солнечная система, вымышленные миры и даже планеты с инопланетными жителями. Меняй климат, строй города, адаптируй флору и фауну. Чем дальше ты зайдёшь, тем сложнее станет контролировать эволюцию. Готов стать творцом в масштабах галактики?


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Unlocked, Мод меню, Встроенный кэш

Скачать TerraGenesis (Unlocked/мод меню) v6.36 MOD APK

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Скачать TerraGenesis (Unlocked/мод меню) 139 Мб Ссылка 2 139 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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