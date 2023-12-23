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Tanks A Lot! (Мод меню)

Tanks A Lot! (Мод меню) 6.700

203
32
Скачать (160 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Highcore Labs LLC
Версия:
6.700
Категория:
Игры / На русском / Аркады / Онлайн игры
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
55 301

Обширная танковая война Tanks A Lot! оставляет сильное впечатление на игроков. Эта выдающаяся игра в жанре экшн позволяет игрокам собирать танки и броситься в битву. Ваша задача - остановить могущественные силы, которые хотят захватить вашу мощную танковую установку, прежде чем произойдет что-то серьезное.


В Tanks A Lot! вас ожидают захватывающие сражения и возможность настраивать свои танки с помощью различного вооружения и улучшений. Вы можете выбирать из широкого арсенала оружия, стратегически планировать свои действия и сражаться в различных аренах. Вас ждет адреналин и бесконечные возможности для тактических маневров.


Не забывайте сотрудничать с командой, кооперативная игра может стать ключом к победе. Коммуникация и согласованность действий с товарищами по команде помогут вам преодолеть любые преграды и одержать победу в этой интенсивной танковой войне. Вперед, сражайтесь за свободу и защитите свою танковую установку от врагов. Вас ждут захватывающие моменты и многочисленные вызовы, которые только усилят вашу решимость и стремление к победе. Покажите свое мастерство и станьте непобедимым в Tanks A Lot!



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченные боеприпасы

За использование этого мода вас могут забанить!

МОД 2

  • МОД Меню
  • Godmode  // Не получить урона
  • Неограниченные боеприпасы  // Без перезагрузки
  • Неограниченная способность  // Без перезарядки способности
  • Множитель скорости  // Увеличение скорости передвижения
  • Снять вражеский щит  // У врага нет щита возрождения
 Теги темы: Онлайн игры, Мод меню

Скачать Tanks A Lot! (Мод меню) 6.700 взлом

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Скачать Tanks A Lot! (Мод меню) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Tanks A Lot! (Мод меню)


Комментарии (20)
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Гость Max
Гость Max 30 декабря 2023 16:53
Лучший сайт просто бомба играть весело не глючит не лагает
0
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Экстаз Миши
Экстаз Миши 29 июня 2023 20:50
К сожалению столкнулся с проблемой. Когда заходишь в игру, она требует обновить через гугл плей и усё не поиграть ничего не сделать ну ладно ._.
+5
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Гость Даниил
Гость Даниил 12 апреля 2023 14:11
Согласен, сделайте обнову а то написано скачайте официальную версию этого приложения 😠😠🤬🤬🤬
+10
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Вадим
Вадим 12 апреля 2023 03:19
Lensifal,
Lensifal,
Среда 12 апреля.
3часа ночи.
Скачал обе ссылки!!
Пишет в конце.
Не установлено.

Вчера было обновления.
В плей маркете.
Может из-за этого не работает?
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 11 апреля 2023 00:22
Вадим, Здравствуйте, попробуйте ещё, обе ссылки работают
0
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Вадим
Вадим 10 апреля 2023 02:15
Не одна ссылка не скачивается.
Хотя те разы все было прикрасно.
+4
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 апреля 2023 00:45
Александр Прутской, Мод может работать не на всех устройствах, + почистите память, может не хватает памяти?
-2
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Александр Прутской
Александр Прутской 6 апреля 2023 13:40
Не устанавливается игра
+5
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 марта 2023 23:10
Вадим, Ради вас скачаем запустим с эмулятора и протестируем!

Вадим, ПРОВЕРИЛИ. Игра запустилась, мод меню работает, бесконечные боеприпасы работают, не вылетает
0
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Вадим
Вадим 16 марта 2023 22:09
Lensifal,
У меня 2 гаджета.
1. Самсунг гелакси таб
Версия 4.
Установили игру.
Приостоновило.
2. Тесno B1f
Версия 6
Игра установлена.
1 уровень с ботоми ещё тянет.
Потом начинаются тормоза.
Фон танчиков.
Нажать на 1 сундук.
Думает? Думает?
И игру выбивает.

Скачал с 1 ссылки.
Потом на 2
Всё тоже самое.
0
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