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Asian Cooking Star: Игры для ресторана и кулинарии (Мод, Много денег)

Asian Cooking Star: Игры для ресторана и кулинарии (Мод, Много денег) 1.89.0

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Версия:
1.89.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
TheAppGuruz
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 178
Скриншоты
Описание

Asian Cooking Star предлагает каждому погрузиться в увлекательный мир азиатской кулинарии. Это не просто игра, это настоящее кулинарное путешествие по разным уголкам Азии.


TheAppGuruz, уже известный своими качественными игровыми продуктами, снова порадовал геймеров. Они смогли перенести виртуально всю аутентичность и разнообразие вкусов азиатской кухни. Каждое блюдо, каждая специя и ингредиент – все здесь подается с невероятной детализацией и любовью к своему делу.


5-звездочные обзоры и положительные отзывы говорят о том, что "Asian Cooking Star" действительно стоит вашего внимания. Эта игра не только развлечет, но и покажет, как сложно и интересно быть настоящим шеф-поваром, готовящим блюда национальных кухонь мира.



Информация о модах

1. Неограниченное количество бриллиантов

2. Неограниченное количество золота

3. Отсутствие рекламы


* Прочитайте, Чтобы Включить Мод*

Запустите Игру > Завершите Учебное пособие > Закройте Игру > Перезапустите Игру


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 Теги темы: Много денег

Скачать Asian Cooking Star: Игры для ресторана и кулинарии (Мод, Много денег) v1.89.0 MOD APK

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Скачать Asian Cooking Star: Игры для ресторана и кулинарии (Мод, Много денег) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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