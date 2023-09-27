Join Blob Clash 3D (Мод, Много денег) 0.3.48
Версия:
0.3.48
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 820
Join Blob Clash 3D (Мод, Много денег) - Красивая гонка на выживание. Бегите через полосу препятствий и соберите целую армию своих собратьев, а именно - мармеладных человечков, которые вместе с вами будет преодолевать множество препятствий. Выбирайте цвет своего героя и стартуйте!
Уклоняйтесь от движущихся топоров, пуль, пил и множество других опасностей, которые будут мешать вам добраться до финиша.
В конце вы столкнётесь с огромной проблемой в виде мармеладного Босса, он не так прост как кажется, вам понадобится целая армия что бы победить его!
Информация о модах
МОД 1
- Разблокированные предметы
МОД 2
- Бесплатные награды
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