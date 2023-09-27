Join Blob Clash 3D (Мод, Много денег) - Красивая гонка на выживание. Бегите через полосу препятствий и соберите целую армию своих собратьев, а именно - мармеладных человечков, которые вместе с вами будет преодолевать множество препятствий. Выбирайте цвет своего героя и стартуйте!





Уклоняйтесь от движущихся топоров, пуль, пил и множество других опасностей, которые будут мешать вам добраться до финиша.

В конце вы столкнётесь с огромной проблемой в виде мармеладного Босса, он не так прост как кажется, вам понадобится целая армия что бы победить его!