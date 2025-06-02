Brave Merge - Битва и тактика (Мод, Много денег) 1.6.4
Brave Merge - Битва и тактика (Мод, Много денег) - Хочешь стать правителем собственного королевства? Объединяйте силы с могущественными воинами и сражайтесь с полчищами монстров в фантастическом мире. Объединяйте отряды, чтобы создать непобедимую армию рыцарей, и сражайтесь с нежитью, чтобы избавить свои земли от их ужасающего присутствия.
Превращайте простых крестьян в благородных рыцарей, объединяя отряды, улучшайте оружие и доспехи, чтобы стать мастером тактики, и завоевывайте деревни, чтобы расширить свое королевство! Примите командование прямо сейчас! Перехитрите армии нежити, объедините отряды и защищайте деревню королевства за деревней. Начните свой квест прямо сейчас и станьте легендарным правителем!
1. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ
2. УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ ЗОЛОТА
3. УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ МОЛОТА
Примечание: вы получите много молотов в боевой награде и сможете объединять юниты без требований к уровню.
Скачать Brave Merge - Битва и тактика (Мод, Много денег) v1.6.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.