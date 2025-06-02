Описание

Brave Merge - Битва и тактика (Мод, Много денег) - Хочешь стать правителем собственного королевства? Объединяйте силы с могущественными воинами и сражайтесь с полчищами монстров в фантастическом мире. Объединяйте отряды, чтобы создать непобедимую армию рыцарей, и сражайтесь с нежитью, чтобы избавить свои земли от их ужасающего присутствия.





Превращайте простых крестьян в благородных рыцарей, объединяя отряды, улучшайте оружие и доспехи, чтобы стать мастером тактики, и завоевывайте деревни, чтобы расширить свое королевство! Примите командование прямо сейчас! Перехитрите армии нежити, объедините отряды и защищайте деревню королевства за деревней. Начните свой квест прямо сейчас и станьте легендарным правителем!