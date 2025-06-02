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Brave Merge - Битва и тактика (Мод, Много денег)

Brave Merge - Битва и тактика (Мод, Много денег) 1.6.4

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Версия:
1.6.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:33
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 497
Скриншоты
Описание

Brave Merge - Битва и тактика (Мод, Много денег) - Хочешь стать правителем собственного королевства? Объединяйте силы с могущественными воинами и сражайтесь с полчищами монстров в фантастическом мире. Объединяйте отряды, чтобы создать непобедимую армию рыцарей, и сражайтесь с нежитью, чтобы избавить свои земли от их ужасающего присутствия.


Превращайте простых крестьян в благородных рыцарей, объединяя отряды, улучшайте оружие и доспехи, чтобы стать мастером тактики, и завоевывайте деревни, чтобы расширить свое королевство! Примите командование прямо сейчас! Перехитрите армии нежити, объедините отряды и защищайте деревню королевства за деревней. Начните свой квест прямо сейчас и станьте легендарным правителем!


Информация о модах

1. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ

2. УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ ЗОЛОТА

3. УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ МОЛОТА


Примечание: вы получите много молотов в боевой награде и сможете объединять юниты без требований к уровню.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Brave Merge - Битва и тактика (Мод, Много денег) v1.6.4 MOD APK

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Скачать Brave Merge - Битва и тактика (Мод, Много денег) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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