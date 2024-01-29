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Merge Truck: Монстр-трак 4x4 (Мод, Много опыта)

Merge Truck: Монстр-трак 4x4 (Мод, Много опыта) 2.43.00

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Версия:
2.43.00
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
NOXGAMES
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 296

Для тех, кто любит эпические гонки на грузовиках, Merge Truck: Monster Truck позволит вам стать магнатом с вашим парком и гоночными трассами, где вы можете заработать много денег на своем бизнесе грузоперевозок. Вы можете расслабиться и хорошо провести время в течение длительного времени, потому что он включает в себя несколько уровней машин-монстров, которые можно разблокировать, просто объединив их, и режим игры, напоминающий о магнате грузовиков.


Для начала игроки Merge Truck: Monster Truck без труда смогут насладиться захватывающим и удобным геймплеем Truck Merge и Idle Tycoon на любом из своих мобильных устройств. Это связано с гибридизацией в игре элементов слияния грузовиков и праздного магната. Это потому, что игра включает в себя элементы обеих вышеперечисленных игр. Благодаря удобной игровой механике слияния вы сможете легко создавать самые невероятные коллекции грузовиков, комбинируя различные единицы техники.


Скриншоты

Информация о модах

1. Большой опыт

2. Мгновенное повышение уровня

3. Без рекламы

 Теги темы: Без рекламы

Скачать Merge Truck: Монстр-трак 4x4 (Мод, Много опыта) 2.43.00 взлом

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Скачать Merge Truck: Монстр-трак 4x4 (Мод, Много опыта) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

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