Для тех, кто любит эпические гонки на грузовиках, Merge Truck: Monster Truck позволит вам стать магнатом с вашим парком и гоночными трассами, где вы можете заработать много денег на своем бизнесе грузоперевозок. Вы можете расслабиться и хорошо провести время в течение длительного времени, потому что он включает в себя несколько уровней машин-монстров, которые можно разблокировать, просто объединив их, и режим игры, напоминающий о магнате грузовиков.





Для начала игроки Merge Truck: Monster Truck без труда смогут насладиться захватывающим и удобным геймплеем Truck Merge и Idle Tycoon на любом из своих мобильных устройств. Это связано с гибридизацией в игре элементов слияния грузовиков и праздного магната. Это потому, что игра включает в себя элементы обеих вышеперечисленных игр. Благодаря удобной игровой механике слияния вы сможете легко создавать самые невероятные коллекции грузовиков, комбинируя различные единицы техники.