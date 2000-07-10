Описание

Взрывные котята. Игра (Полная версия) - открывайте множество уникальных и развлекательных функций, погружаясь в мир Exploding Kittens. Выберите свою команду, создайте свой арсенал и сражайтесь с противниками, используя особые способности ваших кошек. Наслаждайтесь графикой в стиле Netflix с экстравагантными скинами для ваших кошек и участвуйте в захватывающих командных сражениях!





Станьте предметом зависти своих друзей, играя в самую популярную игру. Примите участие в веселых и соревновательных сражениях с Exploding Kittens - The Game и разблокируйте уникальные награды, которые не может предложить ни одна другая игра. Откройте для себя мир, где стратегия встречается с весельем!