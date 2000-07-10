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Взрывные котята. Игра (Полная версия)

Взрывные котята. Игра (Полная версия) 1.2.2

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Версия:
1.2.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Карточные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 505 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
838
Скриншоты
Описание

Взрывные котята. Игра (Полная версия) - открывайте множество уникальных и развлекательных функций, погружаясь в мир Exploding Kittens. Выберите свою команду, создайте свой арсенал и сражайтесь с противниками, используя особые способности ваших кошек. Наслаждайтесь графикой в стиле Netflix с экстравагантными скинами для ваших кошек и участвуйте в захватывающих командных сражениях!


Станьте предметом зависти своих друзей, играя в самую популярную игру. Примите участие в веселых и соревновательных сражениях с Exploding Kittens - The Game и разблокируйте уникальные награды, которые не может предложить ни одна другая игра. Откройте для себя мир, где стратегия встречается с весельем!


Информация о модах
  • Игра больше не требует платной подписки на Netflix.
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Скачать Взрывные котята. Игра (Полная версия) v1.2.2 MOD APK

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Скачать Взрывные котята. Игра (Полная версия) 505 Мб Ссылка 2 505 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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