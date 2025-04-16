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Aftermagic - РПГ Рогалик (Мод, Много денег)

Aftermagic - РПГ Рогалик 3.0.62

Много денег
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Версия:
3.0.62
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Golden Dragon Games LLC
Категория:
На русском / Карточные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 212 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
589
Скриншоты
Описание

Aftermagic - это захватывающая смесь рогалика и стратегических карточных сражений, которая обещает игрокам неповторимый опыт. В этой игре вам предстоит собрать идеальную колоду из сотен уникальных карт, чтобы преодолеть опасные испытания, исследовать загадочные миры и разгадать их тайны.


Одно из главных преимуществ "Aftermagic" - это возможность принимать решения, которые будут влиять на вашу судьбу в игре. Вы будете сражаться с грозными врагами в захватывающих PvE-сражениях, которые проверят ваши тактические навыки до предела. Усиливайте способности, улучшайте карты и возвышайте своего героя на новые высоты величия.


Присоединяйтесь к процветающему сообществу игры, сражайтесь за превосходство и докажите, что вы настоящий мастер стратегии построения колод. с бесконечными приключениями, разнообразием карт и интенсивными боями представляет собой вершину карточных сражений в стиле roguelike. Погрузитесь в мир магии и стратегии, который оставит вас в восторге!


Информация о модах
  • После прохождения обучения вы получите много денег.
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 Теги темы: Много денег

Скачать Aftermagic - РПГ Рогалик (Мод, Много денег) v3.0.62 MOD APK

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Скачать Aftermagic - РПГ Рогалик (Мод, Много денег) 212 Мб Ссылка 2 212 Мб

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