Описание

Aftermagic - это захватывающая смесь рогалика и стратегических карточных сражений, которая обещает игрокам неповторимый опыт. В этой игре вам предстоит собрать идеальную колоду из сотен уникальных карт, чтобы преодолеть опасные испытания, исследовать загадочные миры и разгадать их тайны.





Одно из главных преимуществ "Aftermagic" - это возможность принимать решения, которые будут влиять на вашу судьбу в игре. Вы будете сражаться с грозными врагами в захватывающих PvE-сражениях, которые проверят ваши тактические навыки до предела. Усиливайте способности, улучшайте карты и возвышайте своего героя на новые высоты величия.





Присоединяйтесь к процветающему сообществу игры, сражайтесь за превосходство и докажите, что вы настоящий мастер стратегии построения колод. с бесконечными приключениями, разнообразием карт и интенсивными боями представляет собой вершину карточных сражений в стиле roguelike. Погрузитесь в мир магии и стратегии, который оставит вас в восторге!