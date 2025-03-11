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The History of the Mafia (Мод, Много денег)

The History of the Mafia (Мод, Много денег) 2.24

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Версия:
2.24
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
OleMilk Games
Категория:
Карточные / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 644
Скриншоты
Описание

The History of the Mafia - это захватывающий карточный проект, посвященный миру мафии эпохи "Сухого закона". В этой игре игроки воплотятся в роль босса мафиозной организации и столкнутся с различными вызовами и сложностями. Вам предстоит принимать стратегические решения, выбирать пути развития своей организации и быть постоянно настороже, так как полиция, конкуренты и внутренние враги будут стремиться либо украсть вашу власть, либо уничтожить ваш клан.


Игра обладает интересной механикой пополнения колоды новыми вариантами событий, персонажами и другими элементами, что обеспечивает разнообразие и нелинейность игрового процесса. Это также создает непредсказуемость и увлекательность, что не позволяет заскучать на протяжении долгого времени. Отличный стиль графики и атмосферный антураж воссоздают атмосферу эпохи "Сухого закона", что погружает игроков в уникальную историческую атмосферу.


Сложность и разнообразие игры позволяют каждому игроку найти свой подход к управлению мафиозной организацией и создать уникальную стратегию выживания и процветания. The History of the Mafia - это отличный выбор для всех фанатов жанра и сеттинга, которые хотят испытать себя в роли босса мафии и пройти захватывающее путешествие через мир преступности и власти.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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