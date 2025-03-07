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Mafia Roulette: Liras Bar (Мод, Много денег)

Mafia Roulette: Liras Bar (Мод, Много денег) 1.4

Погрузитесь в мир мафиозных интриг и рискованных решений
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Версия:
1.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
TakeTop Entertainment
Категория:
Карточные / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Mafia Roulette: Liras Bar приглашает вас испытать свою смелость в опасной игре против мафии, где каждое движение может стать судьбоносным. Здесь ваши умения и стратегическое мышление решают всё – выбирайте, рискуйте и оставайтесь в живых! В барабане скрыт случайный заряд: боевые патроны и холостые, а каждый ход становится испытанием вашей решимости: вы можете направить оружие на себя в надежде получить дополнительный ход и ценную карту или перевести прицел на противника, чтобы отправить его в могилу.


Каждое действие требует мгновенного решения, а риск и азарт переплетаются с тактическими возможностями, заставляя вас постоянно держать удар. Mafia Roulette: Liras Bar дарит уникальный игровой опыт, где смелость, стратегия и моментальная реакция становятся ключом к победе в мире мафиозных интриг. Думай быстро, принимай решительные меры и оставайся на шаг впереди своих врагов!


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Mafia Roulette: Liras Bar (Мод, Много денег) v1.4 MOD APK

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Скачать Mafia Roulette: Liras Bar (Мод, Много денег) 143 Мб Ссылка 2 143 Мб

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