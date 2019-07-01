Описание

Last Land: War of Survival предлагает вам возглавить своих союзников в борьбе за выживание, где каждое ваше решение определяет судьбу империи. Здесь вы можете проявить себя как мастер стратегической обороны или смелый атакующий, используя ограниченные ресурсы для возведения мощного государства. Примите вызов и докажите, что именно вы достойны стать правителем, способным доминировать в мире благодаря легендарным сражениям и бескомпромиссной смелости.





Вступите в мир глобальных союзов, где ваша стратегическая мудрость и боевые навыки помогут вести армию к победе в условиях интенсивных испытаний. Last Land: War of Survival дарит вам возможность связываться с игроками со всего мира благодаря поддержке 16 языков, что позволяет эффективно планировать и реализовывать стратегии на поле боя. Погрузитесь в этот эпический квест и докажите, что вы – настоящий лидер в мире, где выживание зависит только от вашей решимости и силы духа.