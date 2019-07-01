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Last Land: War of Survival (Мод меню)

Last Land: War of Survival (Мод меню) 5.63.0

Откройте для себя мир глобальных битв и эпических испытаний на поле боя
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Версия:
5.63.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
LEME GAMES
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 234 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Last Land: War of Survival предлагает вам возглавить своих союзников в борьбе за выживание, где каждое ваше решение определяет судьбу империи. Здесь вы можете проявить себя как мастер стратегической обороны или смелый атакующий, используя ограниченные ресурсы для возведения мощного государства. Примите вызов и докажите, что именно вы достойны стать правителем, способным доминировать в мире благодаря легендарным сражениям и бескомпромиссной смелости.


Вступите в мир глобальных союзов, где ваша стратегическая мудрость и боевые навыки помогут вести армию к победе в условиях интенсивных испытаний. Last Land: War of Survival дарит вам возможность связываться с игроками со всего мира благодаря поддержке 16 языков, что позволяет эффективно планировать и реализовывать стратегии на поле боя. Погрузитесь в этот эпический квест и докажите, что вы – настоящий лидер в мире, где выживание зависит только от вашей решимости и силы духа.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Last Land: War of Survival (Мод меню) 234 Мб Ссылка 2 234 Мб

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