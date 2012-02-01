Описание

Duskfall RPG — это увлекательная пошаговая ролевая игра, которая перенесет вас в мрачные просторы таинственных подземелий. Каждый поворот коридора хранит сокровища, скрытые тайны и грозных врагов, требующих от вас мастерства и смелости. Вам предстоит пробиваться сквозь бесчисленные ловушки, улучшать своих героев и распутывать древние загадки, погружаясь во все более глубокие уровни этого удивительного мира. Исследуя сюжеты, связанные с мифическими существами, вы постепенно раскрываете прошлое, способное изменить вашу судьбу.





Став частью этого фэнтезийного приключения, вы встретитесь с обитателями новых земель, узнаете секреты разрушенных цивилизаций и научитесь применять свое стратегическое мастерство в боях. Посещая многочисленные локации и принимая решения в опасных подземельях, вы сможете собрать команду союзников и доказать, что вам под силу дать отпор любым испытаниям, которые приготовил для вас этот таинственный мир.