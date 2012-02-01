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Duskfall RPG (Мод меню)

Duskfall RPG (Мод меню) 1.2.26

Погрузитесь в атмосферный мир опасностей и секретов, где каждый шаг решает судьбу
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Версия:
1.2.26
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
BaldrickSoft RPG Games
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Duskfall RPG — это увлекательная пошаговая ролевая игра, которая перенесет вас в мрачные просторы таинственных подземелий. Каждый поворот коридора хранит сокровища, скрытые тайны и грозных врагов, требующих от вас мастерства и смелости. Вам предстоит пробиваться сквозь бесчисленные ловушки, улучшать своих героев и распутывать древние загадки, погружаясь во все более глубокие уровни этого удивительного мира. Исследуя сюжеты, связанные с мифическими существами, вы постепенно раскрываете прошлое, способное изменить вашу судьбу.


Став частью этого фэнтезийного приключения, вы встретитесь с обитателями новых земель, узнаете секреты разрушенных цивилизаций и научитесь применять свое стратегическое мастерство в боях. Посещая многочисленные локации и принимая решения в опасных подземельях, вы сможете собрать команду союзников и доказать, что вам под силу дать отпор любым испытаниям, которые приготовил для вас этот таинственный мир.


Информация о модах
  • Меню,
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Duskfall RPG (Мод меню) 143 Мб Ссылка 2 143 Мб

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