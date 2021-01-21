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Evil Lands: Online Action RPG (Мод, тупые боты)

Evil Lands: Online Action RPG (Мод, тупые боты) 2.9.0

6
10
Скачать (116 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Rage Quit Games LLC
Версия:
2.9.0
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 116 Мб
id приложения:
com.ragequitgames.evillands
Русский язык:
Есть
Лайков:
6
Комментарии:
4
Просмотров:
11 399

Evil Lands: Online Action RPG - это игра, которая позволяет вам окунуться в роль настоящего героя и сразиться с силами зла, угрожающими миру. В истории человечества всегда были легенды о героях, и эти герои всегда были вдохновением для других и защитниками мира от опасностей.


Эта игра предоставляет вам возможность почувствовать себя таким героем. Она предлагает захватывающий игровой процесс и борьбу с демонами и силами зла. В игре вы сможете пережить эпические приключения, побеждать монстров и спасать мир.


Производитель игры сделал это с большим энтузиазмом, и хотя могут быть некоторые начальные ошибки, они активно работают над улучшением игры. Следите за обновлениями, и вы сможете наслаждаться улучшениями и новыми патчами, которые сделают игру ещё лучше. Evil Lands: Online Action RPG - это отличная возможность почувствовать себя настоящим героем и встать на защиту мира от зла.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МЕНЮ МОДОВ 
  • Высокий урон x999 
  • Скорость атаки 
  • Скорость движения 
  • Попаданий противника 
  • Режим бога


МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • РЕЖИМ БОГА
  • УВЕЛИЧЕНИЕ DMG
  • ПЕРЕМЕСТИТЬ УВЕЛИЧЕНИЕ СДПГ
  • УВЕЛИЧЕНИЕ SPD АТАКИ
  • УВЕЛИЧЕНИЕ HP


 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Evil Lands: Online Action RPG (Мод, тупые боты) 2.9.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Evil Lands: Online Action RPG (Мод, тупые боты)
116 Мб
Ссылка 2
116 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Evil Lands: Online Action RPG (Мод, тупые боты)


Комментарии (4)
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Элохим
Элохим 2 октября 2023 05:30
Мод не соответствует написанному сдесь, тупы боты а на деле мод меню который у многих не идет так как разработчик поставил запрет на поверх других приложений. Вы или мод качественный заливайте или вобще тогда игру без мода заливайте, а людей наёбывать нехорошо.
+1
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Nikolay
Nikolay 18 сентября 2023 18:54
Говномод, всё наоборот, ты никого а тебя все херачат
-1
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Надежда Русакова
Надежда Русакова 29 июня 2023 23:40
Мод не рабочий! Пожалуйста, хотя бы проверяйте , прежде чем пишите что это мод. Ни какого режима бога нет и не пахнет им
+1
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IbA
IbA 21 января 2021 18:40
Обновите пожалуйста 
+10
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