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Bully: Anniversary Edition (Мод, много денег)

Bully: Anniversary Edition 1.4.277

Много денегВстроенный кэш
158
29
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Версия:
1.4.277
Требования:
Android 9
Разработчик:
Rockstar Games
Категория:
Экшен / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
98 411
Скриншоты
Описание

Bully: Anniversary Edition - это игра, которая действительно представляет собой уникальный взгляд на современный мир, олицетворенный через призму школьной жизни и взаимоотношений. В ней игроки исследуют мир старшей школы, сталкиваются с различными персонажами и ситуациями, а также решают разнообразные задачи, которые включают в себя исследования, драки, побеги и многое другое.


Смешение элементов насилия, юмора и интриги делает эту игру уникальной и захватывающей для игроков всех возрастов. Bully: Anniversary Edition была успешно портирована на различные платформы, что позволило многим игрокам насладиться ее увлекательным игровым процессом. С ее разнообразием заданий, персонажей и мест для исследования она заслуженно получила признание и популярность среди фанатов игровой индустрии.



Информация о модах

1. Может атаковать любого, кого вы не поймаете

2. Неограниченные деньги

3. Нет потерянного оружия при задержании

4. Неограниченные боеприпасы

5. Убийство одним выстрелом

6. *Неограниченный спринт* -> должен иметь велосипед, поскольку у меня его не было. не могу гарантировать, пожалуйста, протестируйте его и ответьте в этой теме.

7. Легкий режим Class Art

8. Платная игра

9. Без рекламы

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Bully: Anniversary Edition (Мод, много денег) v1.4.277 MOD APK

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Много денег 1.9 Гб Много денег (Ссылка 2) 1.9 Гб
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Отзывы о Bully: Anniversary Edition (Мод, много денег)


Комментарии (5)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 апреля 2023 22:49
Максим, С плей маркета
-6
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Максим
Максим 9 апреля 2023 21:28
А как оригинал скачать?
Со взломкой скучно просто.
+4
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Гость Андрей
Гость Андрей 2 апреля 2023 10:00
Егор,
Разберись к какой версии андроид подходит эта игра.
+8
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Александр Хоткин
Александр Хоткин 18 марта 2023 23:47
Не работает вылетает почему я все перепробовал
-1
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Егор
Егор 22 февраля 2023 16:01
Не запускается на смартфоне Samsung Galaxy A21s, Android 12 One UI Core 4.1! Подскажите, что мне с этой игрой делать?
+2
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