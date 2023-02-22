Bully: Anniversary Edition - это игра, которая действительно представляет собой уникальный взгляд на современный мир, олицетворенный через призму школьной жизни и взаимоотношений. В ней игроки исследуют мир старшей школы, сталкиваются с различными персонажами и ситуациями, а также решают разнообразные задачи, которые включают в себя исследования, драки, побеги и многое другое.
Смешение элементов насилия, юмора и интриги делает эту игру уникальной и захватывающей для игроков всех возрастов. Bully: Anniversary Edition была успешно портирована на различные платформы, что позволило многим игрокам насладиться ее увлекательным игровым процессом. С ее разнообразием заданий, персонажей и мест для исследования она заслуженно получила признание и популярность среди фанатов игровой индустрии.
1. Может атаковать любого, кого вы не поймаете
2. Неограниченные деньги
3. Нет потерянного оружия при задержании
4. Неограниченные боеприпасы
5. Убийство одним выстрелом
6. *Неограниченный спринт* -> должен иметь велосипед, поскольку у меня его не было. не могу гарантировать, пожалуйста, протестируйте его и ответьте в этой теме.
7. Легкий режим Class Art
8. Платная игра
9. Без рекламы
Скачать Bully: Anniversary Edition (Мод, много денег) v1.4.277 MOD APK
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