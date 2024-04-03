Diner DASH Adventures (Мод, Много денег) 1.59.0
Diner DASH Adventures - это увлекательная игра, которая предлагает вам возможность вжиться в роль талантливого повара и управлять рестораном. Если вы когда-либо мечтали о том, чтобы создать вкусные блюда и обслуживать известных гостей, то эта игра позволит вам исполнить эту мечту. Игра разворачивается в большом городе, который находится в ужасном состоянии из-за действий мистера Бига и его банды. Рестораны закрыты, улицы в запущенном состоянии, и город требует долгожданного восстановления. Вы играете за персонажа по имени Фло, который вернулся, чтобы помочь восстановить славу города и преодолеть злодеев, мешающих его развитию.
Игровой процесс включает в себя управление рестораном, приготовление разнообразных блюд, обслуживание клиентов и решение головоломок. Вам предстоит взаимодействовать с разными персонажами и восстанавливать порядок в разных частях города. Игра предоставляет интересные задания и историю, которую вы можете исследовать, постепенно улучшая свой ресторан и делая город лучше.
Diner DASH Adventures предлагает захватывающий игровой опыт и интересные задачи, которые позволят вам проникнуться атмосферой ресторанного бизнеса и городской жизни.
1. Меню модов
2. 100000 монет на уровень
3. 100000 сердец на уровень
4. Неограниченное количество кексов
5. Неограниченное количество ускорителей быстрого приготовления
6. Неограниченное количество реактивных ранцев
7. Всегда побеждайте с полными звездами
8. Режим быстрого рывка
9. Быстрые столы захвата
10. Быстрее Клиенты и устройства
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