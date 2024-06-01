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FarmVille 2: тропический остров (Мод, Бесплатные покупки)

FarmVille 2: тропический остров (Мод, Бесплатные покупки) 1.180.1412

10
7
Скачать (143 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Zynga
Версия:
1.180.1412
Категория:
На русском / Симуляторы / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 143 Мб
id приложения:
com.zynga.FarmVilleTropicEscape
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
0
Просмотров:
9 562

FarmVille 2: Tropic Escape представляет собой великолепное продолжение популярной серии игр FarmVille. В этой версии игроки отправляются на тропический остров, чтобы начать новую жизнь в раю. Остров предлагает массу интересных возможностей, и каждый игрок найдет занятие по душе.


На острове вам предстоит заниматься не только фермерскими делами, но и управлением гостиницей. Вы сможете разводить экзотических животных, выращивать тропические растения и создавать новые продукты, которые можно продать туристам или использовать для приготовления блюд в ресторане.


Кроме этого, в игре множество интересных мероприятий и заданий. Вы можете отправляться на поиски сокровищ, исследовать тайные места, решать головоломки и многое другое. В процессе игры вы встретите множество удивительных персонажей, каждый из которых имеет свою историю и задания для вас.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Бесплатное расширение складов;
  • Бесплатная покупка недостающего товара.
  • Скорость игры
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать FarmVille 2: тропический остров (Мод, Бесплатные покупки) 1.180.1412 взлом

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Скачать FarmVille 2: тропический остров (Мод, Бесплатные покупки) 143 Мб Ссылка 2 143 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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