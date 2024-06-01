FarmVille 2: Tropic Escape представляет собой великолепное продолжение популярной серии игр FarmVille. В этой версии игроки отправляются на тропический остров, чтобы начать новую жизнь в раю. Остров предлагает массу интересных возможностей, и каждый игрок найдет занятие по душе.





На острове вам предстоит заниматься не только фермерскими делами, но и управлением гостиницей. Вы сможете разводить экзотических животных, выращивать тропические растения и создавать новые продукты, которые можно продать туристам или использовать для приготовления блюд в ресторане.





Кроме этого, в игре множество интересных мероприятий и заданий. Вы можете отправляться на поиски сокровищ, исследовать тайные места, решать головоломки и многое другое. В процессе игры вы встретите множество удивительных персонажей, каждый из которых имеет свою историю и задания для вас.