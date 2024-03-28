Игра Jurassic World Alive — это захватывающая игра с дополненной реальностью, которую вы не захотите пропустить! Можете ли вы представить острые ощущения от сбора древних динозавров в качестве основного отряда? Эта игра подарит вам самые захватывающие впечатления. Наука и технологии развиваются быстро, и они помогли людям достичь многих вещей, которые кажутся невозможными. Одно из величайших достижений - время. Ученые нашли путь в прошлое. Но случилось несчастье.





Они неосознанно принесли в современный мир вымершее животное. Доисторические динозавры многих типов, размеров и особых способностей. Они вернулись и господствовали над Землей с необычайной силой. Динозавры самых разных форм и размеров свободно перемещаются по вашему миру. В частности, они могут развиваться и создаваться сильнее. Вам нужно исследовать окрестности, чтобы найти своих любимых динозавров из Мира Юрского периода и присоединиться к ним в создании собственной армии для сражений.