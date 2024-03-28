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Jurassic World К жизни (Мод, Много денег)

Jurassic World К жизни (Мод, Много денег) 3.7.29

93
32
Скачать (684 Мб)
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Версия:
3.7.29
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Ludia Inc.
Категория:
На русском / Аркады / Приключения / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 684 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
58 384

Игра Jurassic World Alive — это захватывающая игра с дополненной реальностью, которую вы не захотите пропустить! Можете ли вы представить острые ощущения от сбора древних динозавров в качестве основного отряда? Эта игра подарит вам самые захватывающие впечатления. Наука и технологии развиваются быстро, и они помогли людям достичь многих вещей, которые кажутся невозможными. Одно из величайших достижений - время. Ученые нашли путь в прошлое. Но случилось несчастье. 


Они неосознанно принесли в современный мир вымершее животное. Доисторические динозавры многих типов, размеров и особых способностей. Они вернулись и господствовали над Землей с необычайной силой. Динозавры самых разных форм и размеров свободно перемещаются по вашему миру. В частности, они могут развиваться и создаваться сильнее. Вам нужно исследовать окрестности, чтобы найти своих любимых динозавров из Мира Юрского периода и присоединиться к ним в создании собственной армии для сражений.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Неограниченная батарея
  • Неограниченный дартс
  • VIP включен



 Теги темы: Встроенный кэш, Много денег

Скачать Jurassic World К жизни (Мод, Много денег) 3.7.29 взлом

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Скачать Jurassic World К жизни (Мод, Много денег) 684 Мб Ссылка 2 684 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Jurassic World К жизни (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Гость Полина
Гость Полина 10 января 2023 11:10
Динозавры отображаются на карте в виде трясущихся контуров, карта сама все время прыгает, никаких денег и в помине нет
+4
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Человек
Человек 1 августа 2022 01:08
Ya_Krytoy_Novichok,
Ну как работает?
а то ищу взлом на деньги
-4
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Ya_Krytoy_Novichok
Ya_Krytoy_Novichok 1 августа 2021 19:43
Ещё хз скачиваю надеюсь что все ок
-2
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