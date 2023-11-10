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Grow Empire: Rome (Мод, Бесплатные покупки)

Grow Empire: Rome (Мод, Бесплатные покупки) 1.41.2

Защищайте свои земли, завоевывайте новые территории и ведите стратегические битвы
154
26
Скачать (105 Мб)
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Версия:
1.41.2
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Games Station
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
39 556

Grow Empire: Rome — захватывающая и захватывающая стратегическая игра, которая объединяет в себе элементы защиты башен и грандиозной стратегии. В этой игре вы воплотите в жизнь амбиции и мечты римского лидера.


Вам предстоит пройти через эпохи и стать правителем мощной империи, начиная с маленького города. Ваша задача — развивать и укреплять свою империю, защищать ее от врагов и вести военные кампании для завоевания новых территорий. В игре Grow Empire: Rome вам предоставлены различные ресурсы и возможности для развития вашей империи. Вы можете строить и улучшать здания, нанимать и тренировать войска, исследовать новые технологии и вести стратегические битвы.


Принимайте важные решения, определяющие будущее вашей империи, и величайте свои военные навыки и тактику в захватывающих сражениях. Ваша цель — стать самой могущественной империей в истории человечества. Поднимитесь по ступеням величия и запишите свое имя в анналах истории в игре Grow Empire: Rome. Возглавьте свою империю к славе и покажите всем свое правление и военную мощь.


Скриншоты

Информация о модах

  • База God Mod и модуль One Hit Kill
  • Инъекция XP
  • Высокое золото, убивающее врага
  • VIP-объявления куплены
  • Таверна открыта, уровень 1

Информация: God Mod Base и One Hit Kill Unit должны быть включены перед запуском волны.


 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Grow Empire: Rome (Мод, Бесплатные покупки) 1.41.2 взлом

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Скачать Grow Empire: Rome (Мод, Бесплатные покупки) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Grow Empire: Rome (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (2)
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МАКТРАХЕР228
МАКТРАХЕР228 28 января 2024 19:57
ЯR,
Потому что ты Текна из винкс
0
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ЯR
ЯR 20 июля 2023 15:57
Приложение не установленно, т.к. данное приложение не совместимо с вашим устройством, почему? Не знаю!

ЯR,
Вроде бы совместимо
+2
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