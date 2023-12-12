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Skullgirls (Мод, Нет задержки скиллов)

Skullgirls (Мод, Нет задержки скиллов) 6.3.0

20
2
Скачать (86 Мб)
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Версия:
6.3.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Autumn Games, LLC
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 043

Геймерам Android определенно понравится эпический боевой процесс в Skullgirls, когда вы присоединитесь к своим любимым персонажам в захватывающих сражениях. Играйте за уникальных и интересных персонажей с потрясающими навыками и способностями. Бросьте вызов своим врагам в плавном и увлекательном игровом процессе, ведя своих героев к победам.


Кроме того, вы также получите удовольствие от захватывающего игрового процесса в жанре ролевой игры с детальной настройкой персонажей и улучшениями. Повышайте их уровень с помощью серии захватывающих сражений и тренировок. Разблокируйте особые приемы и уникальные способности каждого из своих героев. Откройте для себя эпический игровой процесс в различных режимах.

Узнайте больше об этой удивительной игре от Autumn Games в нашем обзоре.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона [х1 – х1000]
  • Режим Бога
  • Неограниченные навыки


МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • Высокий урон
  • Непобедимый
  • Нет компакт-диска
  • Враг без навыков  


МОД 3

1. Нет компакт-диска с навыками
2. Неограниченные навыки

Скачать Skullgirls (Мод, Нет задержки скиллов) 6.3.0 взлом

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MOD V1 86 Мб MOD V2 86 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 86 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 86 Мб

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Отзывы о Skullgirls (Мод, Нет задержки скиллов)


Комментарии (2)
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Lilium
Lilium 1 ноября 2022 22:44
через неделю получаешь бан) но как средство "поугарать" вполне норм
+2
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Александр.
Александр. 10 мая 2022 11:51
Однозначно лучший взлом, но жаль что не могут дать просто монеты.
+5
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