Skullgirls (Мод, Нет задержки скиллов) 6.3.0
Геймерам Android определенно понравится эпический боевой процесс в Skullgirls, когда вы присоединитесь к своим любимым персонажам в захватывающих сражениях. Играйте за уникальных и интересных персонажей с потрясающими навыками и способностями. Бросьте вызов своим врагам в плавном и увлекательном игровом процессе, ведя своих героев к победам.
Кроме того, вы также получите удовольствие от захватывающего игрового процесса в жанре ролевой игры с детальной настройкой персонажей и улучшениями. Повышайте их уровень с помощью серии захватывающих сражений и тренировок. Разблокируйте особые приемы и уникальные способности каждого из своих героев. Откройте для себя эпический игровой процесс в различных режимах.
Узнайте больше об этой удивительной игре от Autumn Games в нашем обзоре.
Информация о модах
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона [х1 – х1000]
- Режим Бога
- Неограниченные навыки
МОД 2
- МОД МЕНЮ
- Высокий урон
- Непобедимый
- Нет компакт-диска
- Враг без навыков
МОД 3
1. Нет компакт-диска с навыками
2. Неограниченные навыки
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