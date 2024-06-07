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Shadow Hunter: Stickman Legends - Infinity Battle (Мод, Бесплатные покупки)

Shadow Hunter: Stickman Legends - Infinity Battle (Мод, Бесплатные покупки) 6.0.0

27
8
Скачать (103 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZITGA
Версия:
6.0.0
Категория:
Без интернета / На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 103 Мб
id приложения:
com.zitga.ninja.stickman.legends
Русский язык:
Есть
Лайков:
27
Комментарии:
2
Просмотров:
11 657

Stickman Legends предлагает игрокам простой, но захватывающий визуальный стиль и механику игры. Однако, несмотря на свою простоту, игра обещает эпические сражения и множество возможностей, чтобы увлечь игроков. Главной особенностью игры являются динамичные бои и битвы с тенью персонажей, которые придают игре драматичность и атмосферу. Игроки смогут использовать разнообразные навыки и атаки, чтобы справляться с врагами и исследовать захватывающий открытый мир.


Stickman Legends также предоставляет игрокам возможность улучшать своего персонажа, собирать снаряжение и выполнять разнообразные задания и квесты. Это делает игру подходящей как для казуальных игроков, так и для тех, кто ищет более глубокий игровой опыт.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Драгоценные камни**
  • Золото**
  • Выносливость**
  • Ресурсы**
  • Тупой враг
  • Бог Мод
  • Все персонажи куплены и разблокированы
  • Все скины куплены и разблокированы

** Можно потратить без достаточного количества.

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Shadow Hunter: Stickman Legends - Infinity Battle (Мод, Бесплатные покупки) 6.0.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
103 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
103 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Shadow Hunter: Stickman Legends - Infinity Battle (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 19 марта 2023 23:10
Turgut, Так и так 3.3.9)
+1
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Turgut
Turgut 19 марта 2023 23:03
Просьба обновить мод ибо уже вышла версия 3.3.9 спасибо
-1
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