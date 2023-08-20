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Drift Max City Дрифт (Мод, Unlocked)

Drift Max City Дрифт (Мод, Unlocked) 8.0

23
2
Скачать (110 Мб)
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Требования:
Android 3.0 и выше
Разработчик:
Tiramisu
Версия:
8.0
Категория:
На русском / Гонки / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 110 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Есть
Лайков:
23
Комментарии:
0
Просмотров:
3 764

Добро пожаловать в мир скорости и дрифта в игре Drift Max City! Эта игра предлагает вам возможность расслабиться и насладиться увлекательным геймплеем после долгого рабочего дня или в свободное время. Вы сможете потренироваться и стать отличным гонщиком, управляя различными гоночными автомобилями и преодолевая опасные дороги. Вам предстоит совершать захватывающие дрифтовые маневры, преодолевать повороты и препятствия, чтобы достичь финиша.


Однако, будьте готовы к вызовам, поскольку игровой процесс Drift Max City не так прост. Вам придется столкнуться с различными сложностями и проблемами на трассе. Но не волнуйтесь, если у вас есть хорошие навыки и чувство управления автомобилем, вы сможете легко преодолеть все трудности.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Unlocked

Скачать Drift Max City Дрифт (Мод, Unlocked) 8.0 взлом

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110 Мб
Ссылка 2
110 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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