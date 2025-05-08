Описание

Driving Zone 2 - Отличный симулятор езды на русском языке. В игре вы можете передвигаться на автомобилях по открытому миру, поехать в любую выбранную вами точку. Испытайте реалистичную физику автомобилей и непревзойдённую графику. В игре вы сможете найти автомобили на любой вкус, все авто имеют свои уникальные характеристики и возможности. Выбирайте спортивные автомобили и мчитесь через весь город на высокой скорости или садитесь за руль мощного внедорожника и испытайте бездорожье. В этом мире вы можете ездить по правилам или нет.