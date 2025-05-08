Driving Zone 2: Cимулятор Гонки (Мод, Много денег) 0.8.8.60
Driving Zone 2 - Отличный симулятор езды на русском языке. В игре вы можете передвигаться на автомобилях по открытому миру, поехать в любую выбранную вами точку. Испытайте реалистичную физику автомобилей и непревзойдённую графику. В игре вы сможете найти автомобили на любой вкус, все авто имеют свои уникальные характеристики и возможности. Выбирайте спортивные автомобили и мчитесь через весь город на высокой скорости или садитесь за руль мощного внедорожника и испытайте бездорожье. В этом мире вы можете ездить по правилам или нет.
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Скачать Driving Zone 2: Cимулятор Гонки (Мод, Много денег) v0.8.8.60 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.