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Driving Zone 2: Cимулятор Гонки (Мод, Много денег)

Driving Zone 2: Cимулятор Гонки (Мод, Много денег) 0.8.8.60

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Версия:
0.8.8.60
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AveCreation
Категория:
Гонки / Спортивные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 171 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
47 559
Скриншоты
Описание

Driving Zone 2 - Отличный симулятор езды на русском языке. В игре вы можете передвигаться на автомобилях по открытому миру, поехать в любую выбранную вами точку. Испытайте реалистичную физику автомобилей и непревзойдённую графику. В игре вы сможете найти автомобили на любой вкус, все авто имеют свои уникальные характеристики и возможности. Выбирайте спортивные автомобили и мчитесь через весь город на высокой скорости или садитесь за руль мощного внедорожника и испытайте бездорожье. В этом мире вы можете ездить по правилам или нет.


Информация о модах

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Автомобильные игры на Андроид
Автомобильные игры на Андроид
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш, Автомобили

Скачать Driving Zone 2: Cимулятор Гонки (Мод, Много денег) v0.8.8.60 MOD APK

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Скачать Driving Zone 2: Cимулятор Гонки (Мод, Много денег) 171 Мб Ссылка 2 171 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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