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RACE - Ракеты Арена Машины Экстрим (Мод, Много денег)

RACE - Ракеты Арена Машины Экстрим (Мод, Много денег) 1.1.66

32
6
Скачать (150 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
SMOKOKO LTD
Версия:
1.1.66
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.smokoko.race
Русский язык:
Есть
Лайков:
32
Комментарии:
0
Просмотров:
14 405

RACE - Ракеты Арена Машины Экстрим - захватывающая игра с видом от третьего лица, в которой вы участвуете в гонках на выживание на мощных вооруженных машинах. Отправьтесь на разнообразные арены и сразьтесь с опасными соперниками, использовав всю мощь вашего автомобиля.


У вас есть доступ к широкому арсеналу оружия, которое можно использовать для атаки ваших противников. Помимо этого, вы можете активировать специальные возможности, такие как замедление времени, чтобы уйти от опасных ситуаций или атаковать врагов с новой силой. На аренах вас ждут различные препятствия и ловушки, которые придадут гонкам дополнительную интригу и динамичность. Вы также можете улучшать и адаптировать свой автомобиль, чтобы сделать его настоящим монстром для соперников.


RACE - Ракеты Арена Машины Экстрим предоставляет вам возможность окунуться в мир адреналиновых гонок и стратегических боев на аренах. Покажите свое мастерство в управлении и тактике, чтобы одержать победу над остальными игроками и стать королем арены.


Скриншоты

Информация о модах
  • Деньги и бриллианты увеличиваются с расходами
 Теги темы: Много денег, от 3 лица

Скачать RACE - Ракеты Арена Машины Экстрим (Мод, Много денег) 1.1.66 взлом

Скачать из Google Play
Скачать RACE - Ракеты Арена Машины Экстрим (Мод, Много денег)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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