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Dream Road: Online (Мод, Много денег)

Dream Road: Online (Мод, Много денег) 1.0

Ощутите всю мощь скоростных заездов на улицах и шоссе реалистичного мегаполиса
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Версия:
1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
UpREX Studio
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 392 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
166
Скриншоты
Описание

Окунитесь в атмосферу полной свободы в Dream Road: Online, где вы можете рассекать по городу на современных авто или же испытать классическую технику прошлых эпох. Здесь уличные гонки обретают новый уровень реализма: детально проработанные локации, правдоподобные звуки двигателей и динамическая система управления позволят почувствовать себя настоящим королем шоссе. Устраивайте заезды с друзьями, совершенствуйте навыки вождения и прокачивайте свой автомобиль, чтобы быть на шаг впереди соперников.


Купить любимую машину и отправиться колесить по мегаполису — это лишь начало вашего пути. Попробуйте гоночные заезды по широким автобанам или исследуйте улицы, полные неожиданных испытаний и возможностей. Каждый автомобиль обладает своим характером, а разнообразие стилей вождения даёт простор для экспериментов и невероятных манёвров. Испытайте настоящий драйв в оживленных кварталах, наслаждаясь современной графикой и захватывающим дух звуком моторов, который сделает ваше пребывание в виртуальном городе по-настоящему незабываемым.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Dream Road: Online (Мод, Много денег) 392 Мб Ссылка 2 392 Мб

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