Описание

Окунитесь в атмосферу полной свободы в Dream Road: Online, где вы можете рассекать по городу на современных авто или же испытать классическую технику прошлых эпох. Здесь уличные гонки обретают новый уровень реализма: детально проработанные локации, правдоподобные звуки двигателей и динамическая система управления позволят почувствовать себя настоящим королем шоссе. Устраивайте заезды с друзьями, совершенствуйте навыки вождения и прокачивайте свой автомобиль, чтобы быть на шаг впереди соперников.





Купить любимую машину и отправиться колесить по мегаполису — это лишь начало вашего пути. Попробуйте гоночные заезды по широким автобанам или исследуйте улицы, полные неожиданных испытаний и возможностей. Каждый автомобиль обладает своим характером, а разнообразие стилей вождения даёт простор для экспериментов и невероятных манёвров. Испытайте настоящий драйв в оживленных кварталах, наслаждаясь современной графикой и захватывающим дух звуком моторов, который сделает ваше пребывание в виртуальном городе по-настоящему незабываемым.