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Арена Веры (Мод, Без рекламы)

Арена Веры (Мод, Без рекламы) 1.2.48

Эпическая битва Богов и Людей в соревновательной MOBA
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Версия:
1.2.48
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
SUPER ESPORTS PTE.LTD.
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 905 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
34
Скриншоты
Описание

Арена Веры – AOF — это динамичная MOBA 5v5, где легенды из мифов и истории сходятся в священном бою на поле Вегрильда. В этом мрачном времени богов вам предстоит выбрать свою сторону, объединиться с командой и использовать стратегию, мастерство и уникальные способности героев, чтобы привести свою фракцию к победе.


Каждый персонаж обладает особыми навыками, вдохновлёнными мифологиями разных народов и реальными историческими событиями. Только продуманная тактика и грамотное взаимодействие с союзниками помогут вам одолеть врагов и утвердить свою силу в этом вечном противостоянии. Арена Веры – AOF предлагает захватывающие битвы, глубоко проработанных героев и напряжённый геймплей, который понравится всем поклонникам жанра MOBA. Готовы ли вы доказать свою веру в бою?


Информация о модах

Взлом скорости игры / Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Арена Веры (Мод, Без рекламы) 905 Мб Ссылка 2 905 Мб

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