Описание

Арена Веры – AOF — это динамичная MOBA 5v5, где легенды из мифов и истории сходятся в священном бою на поле Вегрильда. В этом мрачном времени богов вам предстоит выбрать свою сторону, объединиться с командой и использовать стратегию, мастерство и уникальные способности героев, чтобы привести свою фракцию к победе.





Каждый персонаж обладает особыми навыками, вдохновлёнными мифологиями разных народов и реальными историческими событиями. Только продуманная тактика и грамотное взаимодействие с союзниками помогут вам одолеть врагов и утвердить свою силу в этом вечном противостоянии. Арена Веры – AOF предлагает захватывающие битвы, глубоко проработанных героев и напряжённый геймплей, который понравится всем поклонникам жанра MOBA. Готовы ли вы доказать свою веру в бою?