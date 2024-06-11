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Road to Valor: World War II (Мод, Без рекламы)

Road to Valor: World War II (Мод, Без рекламы) 2.51.1710.76823

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dreamotion Inc.
Версия:
2.51.1710.76823
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 193 Мб
id приложения:
com.dreamotion.roadtovalor
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 774

Road to Valor: World War II - это драматический экшн, который переносит игрока в эпоху Второй мировой войны. В этой игре вы взямете на себя роль генерала и столкнетесь с могущественными империями, которые соревнуются за господство в мире. Война является жестокой и беспощадной, и ваша задача - собрать мощную армию, чтобы победить в этом конфликте.


Игра предлагает игрокам уникальную возможность разработать свою собственную стратегию, чтобы одержать победу над противниками. Вы будете участвовать в масштабных сражениях и принимать решения, которые могут повлиять на исход войны. Каждый аспект ваших действий будет иметь значение, поэтому стратегическое мышление игрока играет важную роль.


Графика и атмосфера игры позволяют вам полностью погрузиться в атмосферу Второй мировой войны. Если вы ищете драматичный экшн с элементами стратегии, то Road to Valor: World War II стоит попробовать.


Скриншоты

Информация о модах
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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Road to Valor: World War II (Мод, Без рекламы) 2.51.1710.76823 взлом

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Скачать Road to Valor: World War II (Мод, Без рекламы) 193 Мб Ссылка 2 193 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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