Описание

Boxville - в Боксвилле проверьте свои навыки решения проблем, исследуя его яркие пейзажи, раскрывая секреты и отправляясь в смелые приключения — и все это, весело проводя время с друзьями или в одиночку. Являетесь ли вы поклонником классических приключенческих игр или просто ищете что-то новое и захватывающее, Boxville вам обязательно нужно попробовать!





Стать одним из первых, кто войдет в эту замечательную игру. Испытайте острые ощущения от решения головоломок, разгадывания тайн и встречи с интригующими персонажами по пути, открывая для себя уникальный мир Боксвилля. Открывайте награды по мере продвижения, чтобы стать абсолютным чемпионом!