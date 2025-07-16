Boxville (Встроенный кэш) v1.30
Boxville - в Боксвилле проверьте свои навыки решения проблем, исследуя его яркие пейзажи, раскрывая секреты и отправляясь в смелые приключения — и все это, весело проводя время с друзьями или в одиночку. Являетесь ли вы поклонником классических приключенческих игр или просто ищете что-то новое и захватывающее, Boxville вам обязательно нужно попробовать!
Стать одним из первых, кто войдет в эту замечательную игру. Испытайте острые ощущения от решения головоломок, разгадывания тайн и встречи с интригующими персонажами по пути, открывая для себя уникальный мир Боксвилля. Открывайте награды по мере продвижения, чтобы стать абсолютным чемпионом!
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.