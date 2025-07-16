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Boxville (Встроенный кэш)

Boxville (Встроенный кэш) v1.30

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Версия:
1.30
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Triomatica Games
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 145
Описание

Boxville - в Боксвилле проверьте свои навыки решения проблем, исследуя его яркие пейзажи, раскрывая секреты и отправляясь в смелые приключения — и все это, весело проводя время с друзьями или в одиночку. Являетесь ли вы поклонником классических приключенческих игр или просто ищете что-то новое и захватывающее, Boxville вам обязательно нужно попробовать!


Стать одним из первых, кто войдет в эту замечательную игру. Испытайте острые ощущения от решения головоломок, разгадывания тайн и встречи с интригующими персонажами по пути, открывая для себя уникальный мир Боксвилля. Открывайте награды по мере продвижения, чтобы стать абсолютным чемпионом!


Информация о модах

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 Теги темы: Встроенный кэш

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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