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Армия игр с оружием: стрелялки (Мод, Режим бога)

Армия игр с оружием: стрелялки (Мод, Режим бога) 1.3.3

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Версия:
1.3.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CupTie Fun Games
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 15:49
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 266
Скриншоты
Описание

Игры стрельбы в жанре Gun Games предлагают игрокам высокое качество и разнообразие испытаний. Здесь вы найдете широкий спектр препятствий и возможностей для стратегических сражений. Экипируйте своих персонажей различным оружием и отправляйтесь в напряженные перестрелки. Опытные снайперы и новые испытания будут ждать вас на каждом шагу, вызывая вашу ловкость и меткость. Вы можете выбрать один из нескольких режимов игры, чтобы найти то, что больше всего вас увлечет.


Победы в каждом матче откроют перед вами доступ к заманчивым призам и даже к крупным денежным наградам. Проявите свое мастерство и стратегический склад ума, чтобы стать лучшим стрелком и завоевать славу в мире Gun Games.



Информация о модах
  • Режим бога
  • Тупой враг
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 Теги темы: Режим бога

Скачать Армия игр с оружием: стрелялки (Мод, Режим бога) v1.3.3 MOD APK

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Скачать Армия игр с оружием: стрелялки (Мод, Режим бога) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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