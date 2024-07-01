Tank Attack 4 | Танки 2д (Мод, Тупые боты) 1.3.5
Версия:
1.3.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BOLD CAT
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 382
Tank Attack 4 | Танки 2д - предлагает захватывающий и сложный игровой процесс с аркадным геймплеем в стиле боковой прокрутки. Благодаря уникальным уровням и возможности улучшать танки, вы можете настроить свой танк в соответствии со своим стилем игры, что дает вам преимущество над конкурентами. Уничтожайте вражеские танки, уворачивайтесь от пуль и открывайте новые уровни по мере прохождения игры.
Готовы ли вы принять вызов? Загрузите Tank Attack 4 сегодня и вступайте в бой! Испытайте стремительные танковые сражения с потрясающими визуальными эффектами и интенсивными звуковыми эффектами - идеально подходит для тех, кто жаждет захватывающих игровых ощущений.
Информация о модах
Тупые враги
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