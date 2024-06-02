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Стратегия и Тактика 2: WWII (Мод, Много денег)

Стратегия и Тактика 2: WWII (Мод, Много денег) 3.1.1

20
14
Скачать (577 Мб)
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED
Версия:
3.1.1
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 577 Мб
id приложения:
com.hc.strategy.tactics.ww2.world.war.two
Русский язык:
Есть
Лайков:
20
Комментарии:
11
Просмотров:
27 275

Strategy & Tactics 2 - это игра, которая переносит игроков в атмосферу геополитических сражений и стратегических решений. Основываясь на реальных исторических событиях, игра предоставляет возможность игрокам пережить эпические моменты мировой истории и изменить ход событий по своему усмотрению.


В Strategy & Tactics 2 вы можете выбрать одну из великих держав и стремиться к мировому господству. Вы будете разрабатывать свою военную стратегию, управлять армией и флотом, заключать союзы и вести переговоры с другими нациями. Игра предоставляет разнообразные сценарии и миссии, где вы будете принимать ключевые решения, влияющие на ход игры. Одной из особенностей игры является возможность создавать альтернативную историю и видоизменять ход событий. Это позволяет игрокам проявить свои стратегические и тактические навыки, чтобы достичь своих целей и добиться господства в мире.


Игра подходит для всех, кто интересуется историей и стратегическими сражениями, и предоставляет увлекательное игровое пространство для тех, кто хочет изменить ход истории по своему усмотрению.



Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное золото
  • Неограниченные кредиты 
  • Неограниченное влияние
 Теги темы: Много денег

Скачать Стратегия и Тактика 2: WWII (Мод, Много денег) 3.1.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Стратегия и Тактика 2: WWII (Мод, Много денег)
577 Мб
Ссылка 2
577 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Стратегия и Тактика 2: WWII (Мод, Много денег)


Комментарии (11)
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Бомж бомжыч
Бомж бомжыч 21 января 2024 03:22
Мод меню не работает верните взлом как прежде в других версиях мод меню ху**я
+7
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Майнд
Майнд 1 декабря 2023 15:20
Я надеюсь скоро как нибудь взломают античит наконец....
+2
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Креветка629
Креветка629 12 ноября 2023 14:00
Исправили проблему с античитом или нет? Просто из-за неё играть в принципе невозможно.
+3
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Игрок стратегии
Игрок стратегии 8 октября 2023 19:06
Люди, античит исправили?
0
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Владислав
Владислав 8 сентября 2023 16:25
Идёт бан после обучения и начало выполнение миссии с Ирландией. Играть не возможно
+20
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Lensifal
Lensifal Администраторы 1 сентября 2023 00:11
Завод, Просто у нас нечаянно появилось 2 одинаковые темы с игрой :)
+1
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Завод
Завод 31 августа 2023 22:11
Обнова мода не устонавливается
(а почему здесь так мало коментов?)
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 28 августа 2023 00:12
Завод,
скоро должна быть
0
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Завод
Завод 27 августа 2023 22:19
скоро обнова мода?
0
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 14 июля 2023 19:39
Димитрий Минкин,
Спасибо за отзыв. Фильмы админа телеграмма)
0
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