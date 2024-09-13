Описание

Battle Seven Kingdoms Kingdom Wars2 - стратегическая игра с захватывающими сражениями, в которых игрок может сражаться за влияние на нескольких континентах. Пользователь становится командиром и орудует своими подопечными в кровопролитных битвах с другими войсками и с фантастическими монстрами. Во время сражений командир может использовать более сотни доступных боевых единиц, а также различные специальные способности. Вы можете играть здесь как в сюжетной кампании, так и в режиме выживания, в то время как вам придется атаковать, защищаться и отступать в разных ситуациях.