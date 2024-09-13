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Battle Seven Kingdoms : Kingdom Wars2 (Мод, Много денег)

Battle Seven Kingdoms : Kingdom Wars2 (Мод, Много денег) 6.0.1

5
2
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Версия:
6.0.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Springcomes
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 386
Скриншоты
Описание

Battle Seven Kingdoms Kingdom Wars2 - стратегическая игра с захватывающими сражениями, в которых игрок может сражаться за влияние на нескольких континентах. Пользователь становится командиром и орудует своими подопечными в кровопролитных битвах с другими войсками и с фантастическими монстрами. Во время сражений командир может использовать более сотни доступных боевых единиц, а также различные специальные способности. Вы можете играть здесь как в сюжетной кампании, так и в режиме выживания, в то время как вам придется атаковать, защищаться и отступать в разных ситуациях.


Информация о модах

1. Неограниченное количество золота (обмен на драгоценные камни из магазина)

2. Неограниченное количество драгоценных камней (увеличение)


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 Теги темы: Много денег

Скачать Battle Seven Kingdoms : Kingdom Wars2 (Мод, Много денег) v6.0.1 MOD APK

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Скачать Battle Seven Kingdoms : Kingdom Wars2 (Мод, Много денег) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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