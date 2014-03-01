Версия:
2.5.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Homa
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:41
Возраст:
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
153
Описание
Dice vs Monsters: Защита Башни объединяет элементы стратегических игр, механики бросков костей и фэнтезийной атмосферы в увлекательной битве за выживание. Вас ждёт уникальный опыт, где каждая игра становится испытанием вашей тактики и удачи.
Создайте идеальную стратегию, чтобы остановить орды монстров, угрожающих вашей башне. Используйте броски костей, чтобы активировать способности, укрепить оборону и нанести мощные удары врагам. Dice vs Monsters предлагает динамичный и захватывающий геймплей, который понравится как любителям стратегии, так и тем, кто хочет испытать элемент неожиданности в бою. Вы готовы защитить свою башню?
Информация о модах
- Меню модов
- Убийство одним ударом
- Нет перезарядки кубиков
- Неограниченное количество монет
- Неограниченные драгоценные камни
- Неограниченное количество ключей
- Неограниченные осколки героев
- Скорость куплена
- Никаких объявлений
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