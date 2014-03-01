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Dice vs Monsters: Защита Башни (Мод меню)

Dice vs Monsters: Защита Башни (Мод меню) 2.5.0

Стратегия, удача и эпические сражения
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Версия:
2.5.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Homa
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
153
Скриншоты
Описание

Dice vs Monsters: Защита Башни объединяет элементы стратегических игр, механики бросков костей и фэнтезийной атмосферы в увлекательной битве за выживание. Вас ждёт уникальный опыт, где каждая игра становится испытанием вашей тактики и удачи.


Создайте идеальную стратегию, чтобы остановить орды монстров, угрожающих вашей башне. Используйте броски костей, чтобы активировать способности, укрепить оборону и нанести мощные удары врагам. Dice vs Monsters предлагает динамичный и захватывающий геймплей, который понравится как любителям стратегии, так и тем, кто хочет испытать элемент неожиданности в бою. Вы готовы защитить свою башню?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Убийство одним ударом
  • Нет перезарядки кубиков
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченные драгоценные камни
  • Неограниченное количество ключей
  • Неограниченные осколки героев
  • Скорость куплена
  • Никаких объявлений
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Dice vs Monsters: Защита Башни (Мод меню) v2.5.0 MOD APK

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Скачать Dice vs Monsters: Защита Башни (Мод меню) 124 Мб Ссылка 2 124 Мб

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